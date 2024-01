Segons Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC, «la col·laboració entre UNESCO Etxea i la UOC pot donar molt bons fruits en un termini relativament curt. Tot i ser una universitat líder en estudis a distància, pensem que una oficina al territori representa un complement qualitatiu, no solament pel que fa al tracte amb l’alumne, sinó també per la seva contribució a una millor relació i coordinació amb les institucions basques».



Per a Ruper Ormaza, president d’UNESCO Etxea, el conveni amb la UOC «ens permetrà acostar a més estudiants els principis i les activitats que promou i defensa la UNESCO. El fet de poder treballar amb un centre referent en el món de l’ensenyament en línia representa un avantatge encara més gran en aquest sentit».

L’objectiu d’aquest nou espai és fer possible un tracte més personal als alumnes

i millorar el contacte amb les institucions del territori.



Actualment, la UOC té 831 graduats i 440 estudiants al País Basc. Els graus universitaris que es demanen més són els de Psicologia, Enginyeria Informàtica i ADE.



La institució ha signat 988 acords amb 135 universitats espanyoles i internacionals durant els últims 20 anys. Fins ara, al País Basc ja havia establert dos convenis de col·laboració amb la Universitat del País Basc i la Universitat Basca d’Estiu (UEU).





Serveis de les seus



Les oficines que la UOC ha desplegat durant els darrers anys a Espanya ofereixen servei a tota la comunitat UOC en la seva àrea d’influència. Tenen, com a funcions principals, l’assessorament i l’acolliment d’estudiants, l’organització d’exàmens i proves de validació i l’organització d’activitats.



En aquestes oficines, els estudiants també poden accedir a un servei de devolució dels documents en préstec de la Biblioteca de la UOC.





Signatura oficial del conveni



La signatura del conveni entre aquestes dues institucions s’ha fet oficial aquest dimecres a la seu d’UNESCO Etxea de Bilbao, en un acte en què han intervingut Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC; Ruper Ormaza, president d’UNESCO Etxea; Eduard Vallory, president del Centre UNESCO Catalunya, i Arantza Acha, directora d’UNESCO Etxea. També hi han assistit Itziar Urtasun, regidora d’Igualtat, Cooperació, Convivència i Festes de l’Ajuntament de Bilbao, a més de professors, estudiants, exalumnes i persones de col·legis professionals i associacions civils i acadèmiques del País Basc.



Posteriorment, també s’ha dut a terme la taula rodona «El futur de l’educació», en què s’ha parlat del paper que centres com la UNESCO i la UOC poden exercir per a afavorir un canvi de paradigma en el sistema educatiu de la nostra societat.





Sobre UNESCO Etxea



UNESCO Etxea - Centre UNESCO del País Basc és una associació sense ànim de lucre (ONG) creada el 1991 per a promocionar en l’àmbit basc els principis i programes de la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura).



Declarada d’Utilitat Pública el 2006, actualment es compon de 129 socis, que constitueixen la base social de la institució.