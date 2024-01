Calen emojis d'homes abraçant-se

Aquestes noves emoticones són «una eina per a fer visibles les diferents possibilitats professionals», diu Enguix, i reconeix que tampoc no «aspira a més». Afegeix que implica un «biaix important», atès que només s’adreça a dones que fan servir espais digitals.



La proposta de la investigadora Ana María González és que creïn emoticones d’homes abraçant-se per a «fomentar la seva empatia i intel·ligència emocional».



Enguix alerta que si es creessin les emoticones d’homes en espais o professions culturalment considerats poc masculins tampoc no serviria de gran cosa, perquè «segurament es llegirien com a gais», cosa que reforçaria encara més els estereotips.





Què cal fer per a combatre la desigualtat de gènere?



Segons les expertes, cal aportar diversitat per a reflectir una societat complexa i formada per una varietat de grups ètnics, edats, orientacions sexuals, gèneres... La publicitat ja s’està movent en aquesta línia. González ho exemplifica amb l’anunci de les galetes Príncipe, en què el seu protagonista «té alguns trets que associem amb la feminitat».



Actualment ja trobem emoticones de sis colors que reflecteixen orígens ètnics. «Per què no fan emojis amb diverses identitats?», reclama la investigadora. González constata que els emojis neutres «neguen la realitat».





Les dones fan servir més emoticones



Totes dues expertes coincideixen a dir que el motiu principal pel qual les dones usen més emoticones és perquè se les percep com «més emocionals i més expressives» que els homes, mentre que es considera que ells són «més instrumentals i racionals». «Es reprodueixen així esquemes de rols que han fet molt de mal i que no ajuden gens a fomentar la igualtat», conclou Enguix.