Per a Canals, Maredata significa «un esforç conjunt de diversos grups de recerca» en l'àmbit del que es coneix com ciència de la ciència i la innovació, fruit de la transformació que les TIC produeixen en l'activitat científica.



Fenòmens com la constitució de grans col·laboracions científiques, la ciència oberta (open science), la ciència ciutadana (citizen science o crowd science), la supercomputació, les tecnologies de macrodades (big data) o la possibilitat d'obtenir grans quantitats de dades de sistemes de tot tipus està fent que els científics estiguin canviant la seva manera de treballar i de relacionar-se entre ells i amb la ciutadania.



Canals espera que amb aquest nou escenari «les dades obtingudes en experiments científics s'obrin perquè tota la comunitat científica les pugui fer servir». Precisament la xarxa Maredata pretén constituir-se en una plataforma per a aprofundir en l'estudi i el foment d'aquesta activitat.





La ciència s'obre al món



Per la seva banda, López pensa que «l'existència de la xarxa demostra l'interès per la recerca en aquest àmbit, tant des del punt de vista de l'administració -per la millora de la gestió dels recursos públics- com per la millora de l'eficiència de la recerca». Així, «les noves tecnologies i la col·laboració científica són els nous eixos sobre els quals se sustenta un nou model de ciència, més oberta».



I quin paper exerceixen els professionals de la informació i la documentació en aquest nou escenari? Segons López, «tenen una oportunitat més de demostrar el seu paper en la societat de la informació i el coneixement, ja sigui des de les biblioteques universitàries, les oficines de transferència tecnològica o en les institucions de recerca».



És mitjançant el grup de recerca de la UOC KIMO que tots dos aporten a la xarxa la seva experiència de diversos anys en l'estudi de grans organismes de recerca «com el CERN i les relacions i contactes generats durant aquest temps», explica Canals.



A més de la UOC, han fet possible el projecte la Universitat Politècnica de València (UPV), l'IATA-CSIC, Ingenio (CSIC-UPV) i UISYS (CSIC-Universitat de València), la Universitat d'Alacant, la Universitat de Barcelona -com a coordinadora- i la Universitat Carlos III de Madrid.



La xarxa, que és finançada pel Ministeri d'Economia i Competitivitat, té com a objectiu contribuir a estructurar un marc de ciència oberta a Espanya que agrupi els diversos agents interessats en les dades de recerca.



Igualment, busca incrementar la participació d'investigadors espanyols en projectes del programa Horizon2020 i generar noves línies de recerca al voltant de macrodades i ciència oberta, així com elaborar recomanacions sobre gestió de les dades de recerca.





KIMO



L'activitat del grup KIMO, acreditat com a grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya, es desenvolupa en l'àmbit de la gestió de la informació i del coneixement en les organitzacions. El grup està format per vuit investigadors, sis dels quals són doctors. L'enfocament de la recerca del grup és clarament interdisciplinària, aspecte afavorit per les diverses procedències acadèmiques dels seus membres (informació i documentació, organització d'empreses, administració, enginyeria i ciències naturals).