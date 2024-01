Els joves trien Snapchat perquè els pares no hi són

«Aquesta aplicació els permet allunyar-se de qui no pertany a la seva generació», explica Montaña. «Molts adolescents se senten vigilats quan han d’acceptar els seus pares com a “amics” de Facebook; en canvi, a Snapchat se senten més lliures per a mostrar-se tal com són», afirma. Les estadístiques mostren aquest descens: l’any 2014, el 80% dels joves de 12 a 24 anys utilitzava Facebook; el 2016 ha caigut fins al 68%. Segons una investigació de Global Web Index, el 45% d’aquests navegants joves afirmen que s’avorreixen a Facebook i consideren que la xarxa ja no és tan «fresca» com abans. En aquest temps, Snapchat s’ha posicionat pel 72% dels adolescents com la seva xarxa preferida.



La caducitat de la informació a Snapchat és vista com un problema pels adults, però pels joves és «un al·licient per a mostrar continguts més atrevits», afirma Sílvia Martínez, professora del Màster en Social Media Management de la UOC. Martínez afegeix que «se senten emparats per la fugacitat dels continguts i això els genera una falsa sensació de seguretat», fet que provoca que molts joves acabin compartint continguts de tipus sexual o sensual, afirmen les expertes. Els continguts s’envien per mitjà de snaps o històries, els primers «s’esborren després de ser visualitzats o expiren un cop ha passat el temps que l’emissor decideix» i els altres «formen part del perfil de l’usuari però tenen una durada màxima de 24 hores». Hi ha, però, la possibilitat de fer captures de pantalla, un perill més d’aquesta xarxa, en què ja s’han donat casos d’extorsió per mitjà de la xarxa, el sexting.





Què fa el meu fill a Snapchat?



Intentar controlar què passa a Snapchat no és fàcil. Primer, perquè els pares «han de saber quin àlies tenen els seus fills per poder trobar-los i, després, perquè, a diferència d’altres xarxes, el contingut desapareix sense deixar rastre», explica Montaña.



Als adolescents els agrada «la multitud de serveis en línia de l’aplicació, la centralitat de la imatge per sobre del text, l’agilitat i la fugacitat dels continguts, els efectes, els dibuixos, els textos i les animacions incloses a les imatges», atributs que fan d’aquesta aplicació un espai de comunicació on els joves se senten còmodes, explica Martínez. «La fotografia i el vídeo actualment són elements capitals en les interaccions, i tant els mitjans de comunicació com altres xarxes socials han anat incloent aquest tipus de funcionalitats». Pels mitjans, «la utilitat Discover permet mostrar contingut en vídeo, text i foto»; alguns mitjans de comunicació tan importants com la BBC o National Geographic ja hi són presents.



Les dades parlen per si soles: Snapchat en poc més d’un any ha duplicat els seus usuaris, a diari es visualitzen deu bilions de vídeos, s’envien quatre-cents milions d’imatges i els usuaris hi passen entre vint-i-cinc i trenta minuts al dia. Segons l’estudi de la Universitat de Michigan, la funcionalitat de Snapchat, l’espontaneïtat de la interacció, genera felicitat entre els usuaris, a diferència de la sensació de tristesa que els produeix, per exemple, Facebook. Snapchat ja té cent-deu milions d’usuaris, i s’ha convertit en la xarxa social preferida pel 72% dels joves, molt per sobre de Facebook, Instagram o WhatsApp.





Si els joves hi són, les marques també



Snapchat permet a les marques arribar als millennials, un públic que no mira la televisió. Ja són moltes les grans marques que aprofiten les característiques d’aquesta aplicació per a treballar «una comunicació gens intrusiva i orgànica, i aconseguir així un contingut més gratificant per als millennials», afirma Montaña.



L’usuari interactua constantment amb «contingut patrocinat per mitjà de geofiltres i autofotos (selfies) patrocinades, és a dir, filtres amb animacions relacionades amb la geolocalització de l’usuari (si, per exemple, és a un Starbucks, hi apareixen tasses de cafè, o bé, si es troba a un McDonalds, filtres de patates fregides, etc.). Aquest tipus de recursos permet «identificar on es troben els amics i quina és la seva activitat i, a la vegada, apropar i crear una publicitat molt personalitzada i que genera compromís amb l’usuari». Snapchat ha representat «una revolució i un canvi de paradigma pel que fa al màrqueting mòbil», conclouen les expertes.