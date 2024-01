Sempre de rebaixes

«Desregular els períodes de rebaixes pot pressionar els marges comercials de molts establiments i perjudicar qui té menys capacitat per a oferir una oferta més extensa, aquells que tenen menys possibilitats de fer horaris més amplis i tenir preus més competitius», és a dir, el petit comerç, explica Lladós. La professora col·laboradora del grau de Màrqueting de la UOC, Neus Soler, hi coincideix: «El petit comerç haurà d'afrontar la dificultat per a competir amb els grans grups».



Disposar de gènere, ampliar els horaris i tenir preus competitius són problemes que no troben les grans firmes, que «compren o produeixen grans partides de gènere i obtenen preus molt competitius per part dels seus proveïdors», explica Soler. L'estructura del petit comerç juga amb desavantatge: «No podrà mantenir el nivell de rebaixes “contínues”», alerta l'experta. Es perdran, segons Lladós, «les externalitats positives d'aquest model comercial de proximitat, que ofereix una oferta més variada de productes i preserva una determinada estructura urbana».





Rebaixes tot l'any



La imatge d'una massa amuntegada davant de les portes d'un centre comercial forma part del passat. «L'any comercial no només inclou èpoques oficials de rebaixes», afirma Lladós; en poc temps ens hem acostumat que aproximadament cada mes «hi hagi algun tipus de promoció, dies especials com el Black Friday, el Cybermonday i la Shopping Night, o dies de descomptes», tant en la compra en línia com fora de línia. Per a Josep Lladós, «el model actual ha tocat sostre, perquè el petit comerç no es pot permetre adaptar-se constantment a les promocions i campanyes que s‘organitzen o impulsen els seus grans competidors».



Les grans marques s'han bolcat ara en les mid-season, les rebaixes de mitja temporada, per a rellançar productes que no s'han venut a principi de temporada amb descomptes de fins al 70%. «Les grans marques n'han duplicat les temporades, que han passat de dues a gairebé el doble, i fan servir les rebaixes per a desfer-se de la sobreproducció», afirma Soler. Aquest tipus de recursos de promoció són una «estratègia més de màrqueting»: en realitat, «les grans marques volen desfer la creença que comprar per internet és més barat que a la botiga». Ara, explica Soler, «internet és una competència més per a les botigues físiques; si a internet sempre hi ha promocions i descomptes, la botiga física ha d'intentar equiparar-s'hi per tal que no hi hagi tanta diferència entre les botigues en línia i les botigues fora de línia, i intentar canviar la percepció del consumidor sobre les compres en les botigues físiques». Que les rebaixes acabin per encavalcar-se permet a les grans firmes assegurar-se que tenen una oferta competitiva pràcticament durant tot l'any. El petit comerç no pot competir amb aquesta fita: «No pot assolir el nivell necessari, ni per estructura, ni per producció», assegura Soler.



Si finalment la Generalitat tira endavant aquesta llei, els canvis també els patirà el consumidor: «Comprarà habitualment a preus molt econòmics, però la qualitat dels productes pot baixar», afegeix Soler, ja que «els comerços es veuran obligats a oferir productes de menys qualitat per tal de respondre a l'exigència de preus dels consumidors». A la llarga, «això pot arribar a transmetre una imatge de baixa qualitat del sector», alerta l'experta.