Més concretament, l’acord suposa el desenvolupament de projectes conjunts entre el grup de recerca PSINET (Psicologia, Salut i Xarxa) de la UOC i la Unitat de Suport a la Recerca de la Direcció d’Atenció Primària Costa de Ponent amb el grup Seatics 2.0. Aquest grup, creat per José Antonio Zafra, referent d’Infermeria de la Unitat, treballa en l’atenció de la salut dels adolescents, especialment en la seva relació amb les noves tecnologies i l’entorn escolar. El PSINET, de la seva banda, està especialitzat en l’estudi d’aspectes psicològics vinculats a les TICs, la salut i la qualitat de vida.



Una de les primeres aplicacions pràctiques de l’acord serà una nova formulació de l’estudi sobre els efectes de l’ús d’Internet sobre els joves que el grup PSINET va dur a terme l’any 2014 mitjançant una enquesta entre prop de 2.800 estudiants catalans. El treball, que està previst es posi en marxa amb el nou curs 2016-17, pretén determinar quina és la informació que els adolescents busquen a les xarxes i la seva predisposició a que Internet esdevingui una font habitual sobre temes relacionats amb la seva salut.



José Antonio Zafra, considera essencial “parlar de salut als adolescents amb el seu llenguatge i amb les eines de comunicació a les quals estan cada vegada més habituats i des de més joves. Es tracta d’adaptar-nos des de l’atenció primària a aquesta nova generació i desenvolupar noves formes de prevenció i promoció de la salut”.



Per altra banda, la Dra. Noemí Guillamón, coordinadora de la línia de recerca sobre adolescents del PSINET de la UOC, afirma que l’objectiu del grup és “explorar l’ús d’Internet i les xarxes socials per a la salut en els adolescents, conèixer quines són les seves preocupacions en salut i la seva percepció de necessitat d’ajuda per, en darrer terme, dissenyar i implementar a la xarxa recursos de salut adreçats a cobrir aquestes necessitats”.



L’anàlisi i el tractament de les dades del nou estudi es podria traduir en un futur pròxim en el desenvolupament de noves eines d’informació de tot tipus de temàtiques de salut (mental, sexual,etc) que facilitin l’apropament als joves. En aquest sentit, José Antonio Zafra ja va posar en marxa com a experiència pilot el blog Salut i Escola 2.0, que ha tingut més de 8.000 visites aquest curs i és una excel·lent plataforma d’informació i punt de trobada al voltant de diferents temes que poden afectar a la salut dels adolescents.



Des de l’àmbit de l’atenció primària ja fa anys que es treballa en la promoció i la prevenció de la salut dels adolescents, especialment a partir de la posada en marxa el curs escolar 2004-05 del Programa Salut i Escola (PSiE), la base del qual ha estat el treball dels professionals d’infermeria que es desplacen a centres de Secundària per atendre consultes dels alumnes i realitzar activitats grupals. Les poblacions incloses a la DAP Costa de Ponent apleguen 180 centres amb més de 42.000 alumnes.



Sobre la tasca portada a terme des de l’atenció primària, José Antonio Zafra considera que “els professionals de salut i escola apropem els serveis de salut als centres docents i als adolescents i l’ús de les noves tecnologies en la promoció i prevencio és un nou repte que hem d’afrontar professionals i societat. Mitjançant el programa Salut i Escola podem abordar aquests nous reptes que tenen a veue amb la transformació de les estructures, valors i les funcions familiars, comunitàries i socials”.





