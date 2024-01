L'accessibilitat de les apostes en línia capta els menors

Tot i que hi ha pocs estudis que quantifiquin el nombre d'usuaris menors d'edat que accedeixen a les apostes en línia, un estudi de la Universitat de València i la Fundació Codere revela que el 20% dels joves que encara no han fet 18 anys hi participen. Accedeixen a algunes cases d'apostes sense cap mena de control i, en d'altres, utilitzen el DNI d'un intermediari major d'edat per a registrar-se.

En aquest context, la Federació Espanyola de Jugadors d'Atzar Rehabilitats (FEJAR) ja ha sol·licitat a les cases d'apostes, tant físiques com en línia, un control exhaustiu per a evitar que els menors accedeixin a aquesta pràctica.

«És important que els pares tinguin un control de l'activitat que tenen els seus fills a internet i que siguin capaços de conscienciar-los dels riscos que poden comportar les apostes», puntualitza el psicòleg i professor de la UOC José Ramón Ubieto. Aquest expert alerta que l'accés fàcil que tenen els menors a les aplicacions de les cases d'apostes fa que augmenti el nombre de jugadors. No obstant això –afegeix–, el problema no rau solament en el fet que apostin en línia sinó també que no controlin ni detectin els efectes d'aquest tipus de joc a curt i a llarg termini.

I és que, segons aquest expert, les possibilitats que ofereixen les TIC fan augmentar el nombre de jugadors que participen en les apostes. La Direcció General d'Ordenació del Joc (DGOJ) parla d'un augment del 72,44% dels participants d'apostes esportives en directe l'últim trimestre del 2015, respecte del mateix període de l'any anterior.

Segons Ubieto, factors com la crisi i l'anonimat que proporciona internet també han fomentat aquest increment de jugadors d'apostes en línia. «El fet que se sàpiga immediatament el resultat de qualsevol modalitat d'aposta augmenta l'addicció a aquest tipus joc i, de retruc, els riscos que pot tenir aquest hàbit a llarg termini», afegeix aquest expert.

Pels guanys s'ha de tributar

La majoria dels joves desconeix les condicions tributàries que afecten els guanys que poden obtenir en aquest tipus d'apostes. Irene Rovira, professora de Dret Financer i Tributari de la UOC, explica que els jugadors, encara que no obtinguin altres rendes, «estan obligats» a declarar els beneficis en l'IRPF si han obtingut més de 1.000 euros anuals de beneficis i unes pèrdues de menys de 500 euros. «Això no vol dir necessàriament que hagin de pagar, però sí que estarien obligats a fer la declaració de la renda», insisteix.

Aquesta experta subratlla que desconèixer la llei no eximeix de complir-la. «Els jugadors que no ho declarin es poden enfrontar a una sanció d'Hisenda», conclou.