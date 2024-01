L'acord que farà possible el desenvolupament del projecte ha estat signat avui pel rector de la UOC, Josep A. Planell, i l'alcaldessa de Badalona i presidenta del Consell d'Administració de BSA, Dolors Sabater, en el transcurs d'un acte que ha tancat el conseller de Salut, Antoni Comín. Concretament s'ha signat la constitució de la Càtedra UOC-BSA per a la recerca aplicada i l'anàlisi de dades en salut, que desenvoluparà el projecte d'innovació i tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la recerca sobre matèria d'indicadors d'oncologia.



El projecte començarà amb l'elaboració d'un estudi retrospectiu que analitzarà dades de pacients diagnosticats de càncer en els àmbits d'atenció primària i atenció especialitzada de Badalona Serveis Assistencials durant un període de deu anys. Concretament es confeccionarà un registre de tumors que recollirà dades vinculades al diagnòstic i el seguiment de la malaltia i a altres factors interessants relacionats amb la supervivència dels pacients (com ara l'estil de vida: alimentació, exercici, consum de tabac, etc.).



Aquesta informació servirà per a definir indicadors útils per al diagnòstic i el tractament de persones amb càncer, indicadors que permetran triar, de manera prospectiva, les estratègies d'intervenció més adequades davant de cada nou cas d'aquesta malaltia que es diagnostiqui o es tracti a BSA. El registre de tumors també servirà per a descriure com es comporten les malalties oncològiques en la zona d'influència de l'organització sanitària municipal.



La durada prevista del projecte, amb un pressupost de més de 265.000 euros, dels quals 150.000 procediran del llegat, és de dos anys. Hi participaran professionals de BSA i la UOC de diverses disciplines amb la coordinació del professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC Francisco Lupiáñez.



L’alcaldessa de Badalona, Dolors Sabater, ha afirmat que «gràcies al llegat de Romà Núñez Lloreda no només engeguem un destacat projecte de recerca sobre el càncer, sinó que construïm els fonaments que ens permetran posicionar BSA i la nostra ciutat com a referents internacionals pel que fa a la recerca i la innovació en l’àmbit de salut mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació». Sabater ha afegit que «aquest projecte enllaça perfectament amb la voluntat del govern de Badalona de potenciar el coneixement com un dels eixos estratègics de la ciutat».



El rector de la UOC ha destacat la importància de les donacions, com la rebuda per BSA, «per a finançar projectes filantròpics que augmentin la qualitat de vida de les persones i millorin la societat».



En el tancament de l'acte el conseller de Salut, Antoni Comín, ha celebrat la idoneïtat del projecte, donat que ajudarà a impulsar dos elements estratègics per a millorar l'assistència sanitària a Catalunya: d'una banda, la medicina personalitzada fruit de la recerca biomèdica i, de l'altra, la recerca vinculada a les TIC i a l'anàlisi de dades. «Ambdues innovacions són estratègiques i serveixen per posar-se al servei de la recerca en salut que ha de marcar el futur immediat de Catalunya», ha emfatitzat Comín.





Sobre BSA



Badalona Serveis Assistencials és una organització sanitària municipal que té per finalitat prestar serveis de salut i atenció a la dependència al Barcelonès Nord i el Baix Maresme. Amb deu centres i més d'un miler de professionals, dóna cobertura a una població de referència d'unes 427.000 persones.