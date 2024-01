L'usuari pot configurar ubesafe per a rebre avisos mitjançant missatges quan fa servir una altra app, per exemple de contactes (com Grindr, Wapo o Gayromeo), o quan l'usuari s'acosta a algun espai que ell mateix ha identificat com a lloc de risc. És l'usuari qui decideix en quines situacions vol rebre els missatges de salut.



Actualment ubesafe ja es troba al Market d'Android, però encara està en fase pilot, pendent de millorar aspectes de disseny i ara per ara només es pot baixar per invitació d'un altre usuari.



La UOC i l'ASPB treballen des de fa temps conjuntament en diversos projectes. Atès el creixement de l'ús de telèfons intel·ligents i d'apps destinades a contactes en el col·lectiu gai, va sorgir la idea de crear una nova eina per a fomentar la salut sexual en la població d'homes que tenen relacions sexuals amb homes, perquè és en aquest grup que s'identifica el nombre més elevat d'ITS i VIH a la ciutat de Barcelona.



Davant d'aquesta situació, i a petició de l'ASPB, els experts de la Universitat van elaborar, en el context d'una tesi doctoral, una proposta inicial que a poc a poc s'ha anat millorant gràcies a la feina feta en col·laboració amb l'ASPB i un grup de voluntaris del col·lectiu gai.





Interacció constant



La idea original era desenvolupar una app que l'usuari s'instal·lés però que només interactués amb ell mitjançant missatges. Tanmateix, arran de reunions de grup portades a terme amb voluntaris, l'aplicació ha canviat i ha passat a ser una app amb la qual l'usuari pot interactuar constantment: hi ha un mapa on es poden visualitzar i afegir els llocs on rebrà avisos; pot seleccionar amb quines apps vol rebre avisos, pot crear missatges i compartir-los amb els altres usuaris, i també els llocs.



L'app ubesafe també disposa d'una part lúdica, proposada pels voluntaris en la fase de proves, en la qual els usuaris avaluen els missatges creats per l'ASPB o per altres usuaris i es genera un rànquing dels més ben puntuats. A més, els usuaris poden contactar amb l'ASPB per a fer preguntes o comentaris i amb el desenvolupador de l'app per a proposar-li millores.



Actualment no hi ha al mercat cap més app d'aquestes característiques adreçada a aquest sector de població en què l'usuari decideix en quina situació i a quins llocs vol rebre els missatges de prevenció. Els impulsors de la iniciativa destaquen que, adaptant els missatges, en el futur l'app també podria ser útil per a altres col·lectius i problemes de salut.





Augment d'infeccions de transmissió sexual



Des de l'any 2007 s'observa una tendència d'augment de la sífilis, la gonocòccia i el limfogranuloma veneri a diferents capitals europees. La major part dels casos ocorren en homes joves que tenen sexe amb altres homes. A Barcelona, els equips de salut van detectar 501 casos de sífilis, 566 de gonocòccia i 108 de limfogranuloma veneri l'any 2014. Mentrestant, el VIH és la tercera malaltia de declaració obligatòria més freqüent a Barcelona, amb 357 casos nous l'any 2014.



En el marc de l'Estratègia de salut sexual i reproductiva de l'Ajuntament de Barcelona, que articula institucions i associacions que treballen en aquest àmbit, l'Agència de Salut Pública de Barcelona coordina des d'aquest any un grup de treball per a elaborar noves estratègies per a controlar el creixement d'aquestes infeccions que comptin amb la participació i el suport dels sectors de població més afectats.