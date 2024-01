Falsos mites per a perdre pes

1. Menjar hidrats de carboni a partir de les 18.00 hores engreixa més. «Les calories no canvien segons l’hora en què les consumeixis. El que s’ha de fer cap al vespre és reduir la ingesta de tots els nutrients, no tan sols dels hidrats de carboni», explica.

2. Tothom ha de beure dos litres d’aigua diàriament. Segons Vidal, o amb aigua o amb una dieta rica en verdures, hortalisses i fruites, cal assegurar una hidratació correcta. No tothom, però, ha de beure la mateixa quantitat d’aigua: hi ha gent que en necessita més i gent que menys. Per exemple algú que faci esport durant l’estiu n’haurà de beure més. A més a més, grups de població com gent gran o els més petits han d’estar més pendents de consumir aigua per evitar la deshidratació.

3. Els sucs i batuts detox netegen el cos. El professor de la UOC deixa clar que els ronyons i el fetge són els encarregats de desintoxicar l'organisme. «Si una persona tingués toxines a la sang, necessitaria atenció mèdica», afegeix.

4. La dieta del pH funciona. Aquest règim consisteix a augmentar la quantitat d’aliments o productes alcalins i reduir el consum d’aliments àcids. «Triar aquest tipus d’aliments no fa que el pH de la sang pugi o baixi. El cos té els seus propis mecanismes que lluiten precisament per evitar aquests canvis de pH a la sang», explica aquest nutricionista.

5. La llet de soja substitueix la llet de vaca. Segons Vidal, no es pot anomenar llet un producte vegetal com la soja. La llet i els lactis són aliments molt diferents de les begudes d’origen vegetal; per tant, no es pot canviar l’una per l’altra.

6. No esmorzar aprima. Diversos estudis han demostrat justament el contrari: els infants que no esmorzen tenen més problemes d’obesitat i sobrepès que els que ho fan. Passa igual amb els adolescents i els adults. A més a més, saltar-se el primer àpat del dia té efectes negatius en el rendiment acadèmic (sobretot en època d’exàmens) o laboral. Un bon model d’esmorzar ha de tenir «tres protagonistes»: cereals, lactis i fruita.

7. Els productes light no engreixen. S’acostuma a pensar que aquests aliments estan lliures de calories i que, per tant, es poden consumir amb una «certa llibertat». «Això és un error. La paraula light vol dir exactament que aquesta versió té menys calories que l’aliment original corresponent i, per tant, que el seu percentatge d’energia total és més baix», explica el professor de la UOC.

8. Menjar pinya ajuda a cremar greix. La pinya és rica en bromelina, un enzim amb acció proteolítica, és a dir, que trenca les molècules proteiques. «No s’han de confondre amb les lipídiques, les relacionades amb el greix. Moltes vegades s’atorguen a un aliment unes propietats que no existeixen per a resoldre els nostres problemes amb la línia», matisa Vidal. El professor de la UOC deixa clar que no hi ha un nutrient capaç de «dissoldre» el teixit adipós. «El mètode més eficient per a cremar el que ens sobra és una dieta personalitzada i exercici físic», afegeix.

9. El pa engreixa molt. Un dels primers passos que fan les persones que segueixen una dieta és eliminar el consum de pa. Segons Vidal, el pa sol engreixa menys que altres aliments que sí que s’inclouen en els règims. Per exemple, 100 grams de pa tenen 255 calories; la mateixa quantitat de pasta en té 368; de cigrons, 361, i de tonyina, 280. «El que fa augmentar les calories és, doncs, que se’n consumeixi molt o que s’acompanyi amb salses, embotits o mantegues», diu Vidal.



El 80% dels homes a Espanya tindran sobrepès l’any 2030

Malgrat les nombroses dietes que apareixen amb l’operació biquini, la realitat és que en els darrers anys ha augmentat l’obesitat de la població.

L’últim informe publicat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre obesitat infantil, al gener, alertava que almenys 41 milions de nens menors de cinc anys són obesos, 10 milions més que fa 25 anys. Pel que fa als adults, el mateix organisme pronostica que a Espanya el 2030 el 58% de les dones patirà sobrepès, cosa que representa un 10% més que el 2010, i la xifra encara és més alarmant entre els homes, ja que el sobrepès passarà del 66% al 80%.

Segons alerta la mateixa OMS, aquest augment de l’obesitat es deu a l’increment del consum d’aliments amb un alt contingut de sucres i sal, i de begudes carbonatades, i a mals hàbits, com l’augment del sedentarisme.