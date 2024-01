Com superar un estiu amb suspensos

Fer un pla de treball realista. Abans de posar-se a estudiar cal fer una planificació d'estudi, durant les vacances, de les matèries que s'han de recuperar i, sobretot, complir-la. «Tenir fites i assolir-les tranquil·litzarà tant el nen com les famílies, que probablement hauran de supervisar aquestes estones d'estudi», diu aquest professor.

Estudiar amb freqüència però no moltes hores. Es pot estudiar, per exemple, cinc dies a la setmana i descansar-ne dos. Durant les vacances –apunta Bautista– l'estudi orientat a recuperar unes assignatures mai s'ha de convertir en el més important.

Millor estudiar al matí. «L'hora del dia, però, depèn molt del nen i del lloc on es passin les vacances», matisa aquest expert. El més important és que el nen estigui mínimament motivat per a estudiar i que l'estudi li prengui el temps de les activitats que menys li agrada fer o que són menys importants.

Estudiar en companyia ajuda. «Això passa sempre que la retroacció que es donen els uns als altres sigui positiva», diu Bautista. En aquest sentit es poden motivar mútuament, acompanyar en l'aprenentatge i ajudar-se.

Assolir l'aprenentatge passant-s'ho bé. «Tot i que sembla utòpic, l'ideal és que l'estudiant miri d'adquirir l'aprenentatge per vies més entretingudes que no posant-se a estudiar davant d'uns apunts», explica Bautista. Si ha suspès història, per exemple, es pot buscar una pel·lícula i relacionar els fets històrics que ha d'estudiar amb els que explica el film. «No serà fàcil que ho faci autònomament; per això les famílies han de tenir presents aquestes propostes», deixa clar Bautista.

L'entorn ha de ser ric i lúdic. Si ho enfoquem com un procés inductiu –des de la pràctica als conceptes–, segurament que el nen estarà més motivat per a estudiar. Per exemple, es pot visitar un museu i després analitzar aspectes sobre els artistes, la seva època o els moviments i corrents que hi ha exposats a la mostra. «Les biblioteques del lloc on passem les vacances també solen ser un lloc agradable i que fomenta l'estudi i l'aprenentatge. La majoria, a més, ofereix activitats de caire lúdic i intel·lectual», afegeix.

Incorporar el joc o la competició com a tècniques d'estudi. Com que el nen ja va una mica contrarellotge, pot ser efectiu establir un sistema de premis o compensacions per les fites aconseguides. Ara bé –deixa clar aquest expert–, en cap cas no s'ha d'oblidar fomentar la satisfacció pel gust d'aprendre. «Donar ànims i valorar les fites aconseguides també pot ajudar a augmentar l'autoestima i la seguretat en aquests nens que provenen d'un cert "fracàs" en les notes escolars».

Els pares només han d'ajudar a planificar. Segons Bautista, tot el que sigui una supervisió constant per part dels pares els generarà estrès, a ells i al nen. Ha de ser l'estudiant, doncs, qui es responsabilitzi de les seves obligacions. «Cal pactar i complir regles i temps d'estudi, i que l'acord sigui ferm i realista perquè complir-lo no sigui una quimera», conclou.

Tot i que a Catalunya els exàmens de recuperació de setembre només es fan a secundària i a primer de batxillerat, de suspensos se'n produeixen a tots els cursos. Gairebé un 16% dels alumnes espanyols han repetit alguna vegada a primària. Segons dades de l'OCDE, el percentatge puja a un 34% quan l'alumne acaba l'ESO. És una xifra que queda lluny de la mitjana dels altres països que formen part d'aquest organisme, on el percentatge de repetidors entre els estudiants de quinze anys és del 13%.