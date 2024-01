Quins tipus d'amics es fan a l'estiu?

Per a Núñez «l'amistat no és un sentiment, és una virtut, és el resultat de l'esforç per a construir aquest tipus de relació amb una persona, per travar dues vides que estaven separades». Aquest exercici vital s'ha de cultivar i nodrir, sempre tractant de no enterbolir la relació. Bàsicament, explica, ha de reunir dos aspectes fonamentals: «en primer lloc, una forta consonància en els judicis respecte al món (el que es pensa, el comportament moral, les simpaties i antipaties, etc.) i, en segon lloc, una benvolença i un afecte-amor recíprocs (voler el millor per a l'altre sense buscar el benefici propi)».

Una llei fonamental, remarca el sociòleg, és que els amics han de ser iguals: «Han d'estar a la teva alçada en tots els sentits. Difícilment pots ser amic d'algú que consideres pitjor que tu (més mesquí, més miserable, més interessat, menys intel·ligent, menys capaç, etc.) o ser amic o bon amic d'algú que creguis que està molt per sobre de tu (en valor, en intel·ligència, en capacitats, etc.)». Com a conseqüència d'aquesta llei, «només les bones persones (de bons sentiments, moralment bones, no extremadament interessades o incapaces de qualsevol tipus de generositat o empatia) poden tenir amics». Entre la gent mancada de noblesa o bondat no hi ha amistat, afegeix, «s'acaben traint».



Tipus de «falses amistats» d'estiu

L'exaltació de les hormones, les necessitats sorgides en viatges, les coneixences en festes, i altres qüestions, fan pensar en diferents tipus d'amistats a l'estiu. Tanmateix, com apunta Núñez, no es pot parlar d'amistats sinó de relacions d'estiu, les quals poden desembocar en el temps en «amistats de veritat». L’expert classifica algunes d’aquestes relacions o «falses amistats» d'estiu en:

Amics forçosos o de conveniència. En els viatges es poden compartir converses en un mateix trajecte de bus o de tren per avorriment o per proximitat física. D'altra banda, per exemple, als càmpings o als hotels es poden viure relacions molt cordials i agradables amb gent per resoldre situacions pràctiques com la cura dels fills o altres necessitats quotidianes.



Consells per a mantenir una bona amistat

Totes aquestes relacions estiuenques si es cultiven de mica de mica poden convertir-se en «amistats de veritat». Ara bé, després d'aconseguir aquest estatus, és important mantenir-lo. El sociòleg dóna cinc claus per a aconseguir-ho: