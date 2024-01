L’Estatut dels treballadors garanteix un mínim de 30 dies de vacances a l’any i que les dates les acordin mútuament empresa i empleats. Durant dècades s’ha optat per fer tot un mes seguit, això feia que cada cop que arribava l’agost les ciutats es quedessin buides. Segons Aran, però, aquesta tendència s’ha trencat. Els motius? «La globalització, que ha fet que moltes empreses obrin tot l’any per mantenir la competitivitat, o els alts preus durant la temporada alta», explica. Altres factors són la crisi econòmica i que la població immigrant esperi la temporada baixa per anar a visitar les famílies al país d’origen.

Aquest trencament d’hàbits beneficia, de retruc, tant les empreses com els treballadors. «Des de recursos humans s’ha observat que les persones són més productives quan tenen diversos intervals de descans al llarg de l’any i que a les persones que han fet tot un mes seguit els costa més reincorporar-se», explica la professora.



Un 10% de la població és addicte a la feina

Però aquests intervals, són suficients per a desconnectar de la feina? Diverses enquestes mantenen que la majoria de treballadors triguen una setmana a oblidar-se de la feina. Un estudi del portal de treball Randstad va més enllà i assegura que un 28% dels treballadors espanyols reconeix que no és capaç de desconnectar de la feina durant les vacances. És un percentatge que se situa per sobre de la mitjana europea, que és del 25%.

«Diguin el que diguin els estudis, és clar que hi ha persones que desconnecten des del primer dia i d’altres que no arriben a fer-ho», puntualitza Aran. Aquestes últimes són habitualment persones addictes a la feina, les que es coneixen com workaholics. «Tenen una dissonància cognitiva, és a dir, en el seu cap tenen dos pensaments consistents però contradictoris: d’una banda s’estressen perquè no estan treballant i, de l’altra, saben que haurien de descansar», afirma Aran. Segons la professora, solen ser persones que no són capaces de substituir les tasques professionals per altres que no tinguin res a veure. «La feina els manté actius i quan han d’agafar vacances és gairebé com si perdessin la seva identitat i se senten molt incòmodes», matisa la professora.

Un 10% de la població és addicte a la feina. El perfil sol ser el d’un home de 35-55 anys amb nivell cultural mitjà o mitjà-alt. En dones i joves les ràtios són més baixes. «Hi ha una correlació entre el nivell educatiu que tenen i la dificultat per a desconnectar; també es relaciona amb la importància o grau de responsabilitat del càrrec», matisa l’experta. L’entorn sociocultural, la inculcació de determinats valors (esforç, compromís, responsabilitat...) i la tecnologia accentuen la incapacitat de desconnectar.



Pautes per a desconnectar de la feina

Per a Aran el concepte «desconnectar» anirà desapareixent com a contraposició al del treball. «Cada vegada més empreses aposten per la felicitat i el benestar del seus treballadors i les generacions que pugen exigeixen entorns laborals on desenvolupar-se professionalment però també personalment. La línia, doncs, entre la vida professional i personal es desdibuixa de la mateixa manera que en molts casos deixen de tenir sentit els horaris», explica. Aran, doncs, creu que la veritable capacitat de desconnectar és entre tasca i tasca o entre moment i moment, més que entre grans períodes.

Sigui quin sigui el terme que s’utilitzi o la combinació de vacances escollides, hi ha un seguit de pautes que ajuden a oblidar-se de la feina durant els dies de descans:

Abans de marxar de vacances:

Deixar tots els temes tancats.

Mantenir una reunió d’equip per coordinar-se perquè la feina surti endavant.

Delegar (i confiar), amb instruccions precises, les tasques que no poden deixar de fer-se.

Durant les vacances: