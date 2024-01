14/7/16 · Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions Fotografia i smartphones: 10 accessoris per a fer les millors fotos aquest estiu Temps de vacances, temps de compartir bons moments i de capturar-los en fotos. Els viatges, les capbussades al mar, les trobades amb amics al xiringuito, les reunions familiars, els primers castells de sorra dels fills, tot això i més és objecte de les càmeres, i sobretot de les càmeres dels smartphones. Ara que hi ha molta gent aficionada a la fotografia i a perfeccionar la qualitat i la creativitat de les seves fotos, l’expert en fotografia Antoni Marín, professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, recomana deu accessoris per al mòbil, molt adequats per a viatges i vacances de tota mena.