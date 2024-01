Durant la signatura, Àngels Fitó, directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, ha afirmat que «aquest acord significa una oportunitat per a treballar conjuntament —universitat i empresa— els desafiaments que planteja la difusió del coneixement entorn de la responsabilitat social com a motor de progrés econòmic i social».

Per la seva banda, Antoni Ballabriga, president de DIRSE, ha assenyalat: «Els professionals de l'RSE hem de preparar-nos per impulsar els canvis en les organitzacions que demana avui la nostra societat. L'aliança amb la UOC serà una plataforma clau per a aconseguir-ho».



L'oferta acadèmica de la UOC

Relacionat amb l'àmbit professional del directiu de RSE, la UOC ofereix el màster universitari de Responsabilitat social corporativa, que respon a la necessitat de formar professionals capaços d'implementar projectes i sistemes de gestió de l'RSC en les organitzacions, transformant-les des de l'òptica de la responsabilitat, i amb la finalitat que siguin sostenibles a mitjà i llarg termini des d'una perspectiva econòmica però també ambiental i social. Aquest màster s'imparteix amb acords de col·laboració amb entitats i associacions de professionals experts que porten directament les seves experiències a l'aula.

A més, els professionals adherits a DIRSE podran triar qualsevol programa acadèmic que ofereix la UOC. Els títols són oficials, adaptats a l'espai europeu d'ensenyament superior i avalats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), la qual cosa n'assegura el rigor i el compliment dels estàndards exigits pel sistema universitari europeu. Aquest curs hi ha 21 graus, 36 màsters universitaris i 3 doctorats amb ple reconeixement oficial. L'oferta pròpia, al seu torn, ofereix màsters (30), diplomes de postgrau (93), especialitzacions (158) i cursos (17).

A més, aquests coneixements els proporcionaran les eines bàsiques per a realitzar el seu treball de la forma més productiva, eficient i creativa possible, al mateix temps que aconsegueixen un enriquiment personal.



DIRSE

És la primera agrupació professional i personal de la responsabilitat social a Espanya i, amb només tres anys d'existència, agrupa ja gairebé 200 professionals de l'RS. En aquest temps s'ha convertit en una institució de referència a Espanya, ha presentat les seves propostes a la majoria de les comunitats autònomes, al Parlament Europeu i a alguns països iberoamericans.

DIRSE treballa per i per a la formació permanent, la promoció i el reconeixement de les persones que, des d'àmbits directius o executius, desenvolupen la funció específica de responsabilitat social en qualsevol empresa o institució, ja sigui pública o privada. D'aquesta manera, fomenta la implantació i difusió de principis, polítiques i bones pràctiques de responsabilitat social en tot tipus d'organitzacions, promovent a més el compromís solidari, la gestió ètica i el respecte pels drets humans.