19/7/16 · Estudis d'Economia i Empresa Com canvien les ciutats a l'estiu? La sortida del metro de Sagrada Família a l’estiu s’omple de turistes socarrimats per excés de sol, d’idiomes coneguts o complicadíssims d’identificar, de gorres i barrets per a tots els gustos i de càmeres de fotos més o menys modernes, algunes acompanyades del popular braç d’autofotos. Són persones de totes les edats i d’arreu del món amb un mateix objectiu: visitar el temple d’Antoni Gaudí. Com viu la gent del barri aquest boom de turistes? Experts en turisme de la UOC analitzen com es transformen aquest i altres barris de Barcelona a l’estiu i si esdevenen una molèstia per als qui hi viuen tot l’any.

Només un 17% dels barcelonins considera que el turisme li aporta coses negatives, segons un estudi de la UOC.

Foto: Flickr/ Matthew Hine (CC)