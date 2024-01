Un dels interessos principals de totes dues institucions és potenciar la figura de l’«e-pacient» per a afavorir un rol actiu i col·laboratiu que contribueixi a millorar la seva salut. Aquest rol actiu permetrà potenciar la participació de pacients en la creació, disseny, utilització i avaluació d’iniciatives TIC que tinguin com a objectiu mantenir la salut, millorar o participar en l’autocura de diversos trastorns, malalties i condicions cròniques. La iniciativa també té previst formar pacients en qüestions com ara els moviments associatius, les vies de finançament per a impulsar recerca, els aspectes ètics i legals de l’assistència sanitària i, en general, tots els aspectes que els permetin organitzar-se de manera efectiva juntament amb institucions i persones amb els mateixos problemes i inquietuds.

Segons Joan Carles March, «aquest acord permetrà a les dues institucions ampliar marcs geogràfics d’actuació, així com reforçar tecnològicament el treball de formació de professionals i amb els pacients que ja s’està duent a terme».

Per la seva banda, Josep A. Planell exposa que «l’experiència docent de la UOC en entorns en línia i col·laboratius, unida a l’excel·lència professional que aporta l’EASP, pot donar fruits molt interessants en un futur per al sector».

Aquest acord de col·laboració, amb vocació nacional i internacional, ha estat impulsat conjuntament per l’EASP, institució de referència en el camp de la salut pública i la gestió sanitària a Espanya, i els Estudis de Ciències de la Salut i de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC, universitat pionera mundial en estudis en línia. Totes dues institucions coincideixen que el conveni subscrit s’ha de configurar com un catalitzador d’iniciatives, de propostes formatives i de projectes de recerca en els quals es prioritzin els aspectes psicològics, socials i, en general, els que contribueixin a millorar la salut.

El conveni vol establir espais de confluència entre les ofertes formatives i els grups de recerca de les dues institucions i aportar valor a la societat mitjançant programes innovadors i R+D+I.



L’Escola Andalusa de Salut Pública

L’EASP, fundada el 1985, és una organització pública dependent de la Conselleria de Salut de la Junta d’Andalusia. La seva activitat se centra en la formació, la consultoria, la recerca i la salut internacional.

L’EASP té una àmplia trajectòria de treball amb professionals i pacients. En aquest darrer any ha format més de 21.000 professionals i ha dut a terme 242 activitats de formació que han implicat 1.957 pacients mitjançant el projecte d’Escola de Pacients.

L’EASP va fer fa anys una aposta clara per reforçar les seves activitats formatives amb una línia de virtualització. El passat any 2015, el 73% de les activitats de formació van tenir caràcter virtual o semipresencial. En línia amb aquesta estratègia de millora de l’accessibilitat i d’una EASP oberta a la ciutadania i els professionals, s’han engegat monogràfics mensuals en xarxa (càncer, refugiats, gènere, hospitals, salut a l’estiu…), així com veus expertes en tres minuts, videoxats o diàlegs en línia amb professionals. Ara per ara, el 2016 s’han dut a terme 58 d’aquestes activitats i 7 monogràfics, tots disponibles a la web de l’EASP, que registra més de 90.000 entrades des del gener del 2016.