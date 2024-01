Encara no ha desaparegut

Malgrat que la regulació de la Comissió Europea per a posar fi als costos associats a la itinerància es va publicar l'any 2013, no serà fins al juny del 2017 que les operadores deixaran d'aplicar aquests costos addicionals quan es viatgi pels països membres de la UE. Cal destacar que es continuaran aplicant a la resta de països segons els acords que tingui cada operadora.



Operadores sense itinerància

Algunes operadores, com Vodafone, s'han anticipat a la regulació europea i van eliminant les despeses associades a la itinerància. Es tracta d'un moviment de màrqueting per a captar potencials clients d'altres operadores aprofitant el nombre més elevat de viatges a l'estranger que es produeix durant les vacances d'estiu. Cal tenir en compte que s'aplica només a certes tarifes i a determinats llocs, com Europa i els Estats Units. En la resta de casos la itinerància continua vigent.



Operadores amb solucions alternatives

Mentre no s'aplica de manera generalitzada, la resta d'operadores ofereixen alternatives enfocades a gestionar el cost de la itinerància als seus clients. Així, Orange ofereix bons diaris amb un preu tancat per a un volum determinat de trucades, missatges i dades que es poden renovar quan s'exhaureixen. En el cas de Movistar, ofereix un servei que estableix una despesa màxima mensual mentre s'està en itinerància.



Consultar les tarifes

Sempre es recomana consultar les tarifes abans d'un viatge. «Actualment, a causa de les diferents opcions respecte a la itinerància –que s'activa per defecte en la majoria d'operadors–, és més aconsellable que mai invertir cinc minuts a consultar les condicions que l'usuari té contractades», diu Josep Prieto, director dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Aquestes condicions es troben al web de l'operador o es poden obtenir trucant a atenció al client.



El perill dels llocs fronterers

«Cal tenir cura si som a llocs de frontera amb l'Estat espanyol (com Andorra, França i Portugal), ja que la cobertura mòbil pot oscil·lar entre la de la nostra operadora i la del país veí i donar-nos una sorpresa a final de mes», adverteix Pere Tuset, professor dels Estudis de Telecomunicacions. Per a saber si el mòbil està en itinerància, abans de fer una trucada, enviar un missatge o activar el servei de dades cal mirar l'indicador de cobertura. Si està en roaming, acostuma a sortir una «R» al costat de la barra de cobertura. Si es tracta d'un operador mòbil virtual, aquesta «R» pot sortir igualment, encara que no s'estigui en itinerància, perquè aquests operadors no disposen de xarxa pròpia.



Deshabilitar l'accés d'internet

Pel que fa a l'accés a internet per mitjà de la xarxa mòbil, es pot deshabilitar completament quan s'està en itinerància. El mecanisme per a fer-ho depèn del terminal, però és l'opció més segura per a evitar sorpreses en la factura. En cas d'utilitzar l'accés a internet espontàniament mentre estem en itinerància, convé desactivar l'ús intensiu que fan algunes aplicacions de la connectivitat de dades, com l'enviament i recepció d'imatges i vídeos de WhatsApp. També s'aconsella, en la mesura que sigui possible, limitar la baixada de continguts i l'actualització de les aplicacions.



Wifis poc segures

Si s'opta per deshabilitar l'accés a internet per mitjà del mòbil, sempre es poden utilitzar les xarxes Wi-Fi públiques que permeten la connexió gratuïta durant un temps limitat o a canvi de veure anuncis. «Cal tenir present, però, que són xarxes públiques i les dades són susceptibles de ser interceptades per tercers. Per tant, és important tenir en compte què s'envia, i es recomana, per exemple, no posar contrasenyes d'accés a serveis bancaris, fora que la connexió sigui segura», recomana Tuset.



Targeta SIM per a viatges llargs

Finalment, si el viatge dura més d'una setmana i la connexió a internet és imprescindible, es pot considerar l'opció de comprar una targeta SIM de prepagament d'un operador local. Així es pot mantenir la connectivitat a internet allà on som i a un preu més reduït, però cal que el terminal mòbil no estigui restringit al nostre operador, perquè no l'acceptaria.