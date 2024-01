L'estiu, passa factura a les relacions de parella?

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), en tornar de vacances el 2015, després que els jutjats reobrissin les portes a partir de setembre, es va tramitar un 26% del total de divorcis que van tenir lloc durant tot l’any. Perquè moltes vegades és justament a l’estiu quan les parelles intensifiquen la seva relació: tenen molt més temps per a passar junts i això tant pot ser positiu com negatiu. De vegades es reforça la relació; però d’altres sorgeixen problemes que havien passat desapercebuts o es fan molt més grans del que eren. Molts pensen que les crisis de parella es poden resoldre amb un viatge d’estiu, però pot passar tot el contrari, perquè les solucions s’han de treballar d’una manera molt més profunda i continuada.

Les claus per a mantenir una relació sana

De vegades les relacions s’allarguen per comoditat o per falta de reflexió sobre els propis sentiments, i és en les crisis quan això surt a la llum. És en els moments més complicats quan és més fàcil tirar la tovallola, però també quan es demostra la solidesa d’una relació. «Troba el sentit que té per a tu estar amb la teva parella i el sentit que té per a tu l’amor que compartiu, sobretot fes-ho en moments crítics», aconsella Mireia Cabero i Jounou, experta en PsicologiaPositiva i Benestar Emocional de la UOC, perquè «qualsevol conflicte o distància té a veure amb els dos i és responsabilitat compartida».

Per això és important estar segur del que sents per aquella persona amb qui comparteixes la vida, dedicar temps a valorar els teus sentiments i la teva manera d’actuar envers l’altre. «Sigues generós i regala-li, sempre que puguis, la millor versió de tu mateix», diu Cabero, perquè de vegades som nosaltres mateixos els que hem contribuït a crear les situacions de què ens queixem. Hem de ser capaços de generar circumstàncies positives, en les quals apareguin les emocions que uneixen a la parella, que reforcen el projecte en comú i la confiança mútua.

Però el més important és saber gaudir al màxim del que tenim i del que vivim en parella, de cada moment compartit.

Reptes de les parelles amb fills

La vida canvia quan la família s’amplia. És un tòpic però és cert. I també la relació de parella varia. Aconseguir mantenir l’equilibri es fa més complicat quan tenim nens sota la nostra responsabilitat. El projecte en comú creix i guanya pes i és a les vacances d’estiu quan això es fa més visible, perquè es passa més estona en família. «La intensitat de la convivència ens pot esclavitzar o raptar-nos. Dóna als teus fills temps, energia, sorpreses i tot el que vulguis, i dóna’t al mateix temps a tu una mica de tot això també», recomana Cabero. Hem de saber cuidar-nos també.

L’oci i el descans són importants, i conèixer llocs nous i ensenyar-los als més petits també. Però durant les vacances també sorgeix un dilema: com continua l’educació dels nostres fills quan són fora de l’escola? «Els mesos d’estiu afavoreixen més temps junts de joc, de reflexió, d’observar-nos amb deteniment. Totes aquestes estones junts amb una rutina menys exigent ens permeten fer front a nous valors o aprenentatges que volem que estiguin més presents a casa, en els nens i en nosaltres», explica Cabero. Perquè també és important saber baixar el ritme, desfer-nos de les presses, de les exigències del dia a dia i alliberar-nos de les rutines. En aquests moments, «podem tornar a ser tots una mica nens i fer allò que durant l’any no es pot fer, o no ens deixem fer. Que els nostres fills vegin la nostra cara més sorprenent i més propera a ells», aconsella l’experta en Psicologia Positiva i Benestar Emocional de la UOC.

És en aquestes estones de vida tranquil·la i descans quan millor podem descobrir com van canviant els nostres fills, com es fan grans, com maduren. Són moments bonics per a poder admirar aquests canvis, també els que es produeixen en nosaltres mateixos, com ens hem anat convertint en els pares i les mares que som. Llavors la calma ens permet fer un exercici de reflexió interna per a descobrir què podem canviar per a fer que tot sigui millor encara. «Compromet-te a canviar petits detalls a fi que els teus fills puguin créixer amb més llibertat, respecte, harmonia, pau i alegria a casa», conclou Cabero.