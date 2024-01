7/9/16 · Estudis d'Economia i Empresa Creix la neofília: l'obsessió per comprar l'últim en tecnologia Apple presenta aquest dimecres el seu nou producte, l’iPhone 7. Per a moltes persones això és un dels esdeveniments de l’any. Com ja és habitual amb cada nou llançament, llargues cues de gent arreu del món esperaran hores o fins i tot dies davant les portes de les botigues de la companyia per ser els primers a comprar el nou telèfon. Amb el model anterior es van batre rècords de vendes. Només durant el primer cap de setmana es van superar els 13 milions d’unitats venudes. Entre els qui són capaços d’esperar hores i hores, hi ha els neòfils tecnològics, individus obsessionats per «comprar l’última novetat». Per a les marques aquest tipus de compradors és un blanc perfecte i un baròmetre per a mesurar l’èxit o el fracàs del seu producte.

Foto: Flickr / Newtown grafitti (CC)