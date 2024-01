Començar l'escola a quatre anys millora el rendiment dels infants prematurs

La Generalitat va publicar la mesura al DOGC al febrer. La resolució deia que es poden matricular «els infants que compleixen tres anys durant el 2016 i els més grans als quals correspongui cursar aquest nivell educatiu en els casos en què l'informe d'avaluació psicopedagògica de l'equip d'assessorament psicopedagògic (EAP) ho aconselli o si han tingut una retenció a la llar d'infants».

Fins ara només ho podien fer els infants prematurs que tenien un informe mèdic i l'aprovació dels EAP i que, alhora, havien passat per una escola bressol. A partir d'aquest curs, doncs, aquest últim requisit ja no és necessari si es compleixen els altres.

Segons Moyano, el fet de passar per una llar d'infants no hauria de ser condicionant, ja que els estímuls poden venir d'altres instàncies, com ara les famílies. «El pas de l'infant per una escola bressol no ha d'influir necessàriament en la seva capacitat d'aprenentatge», assegura.



Un 6% dels infants són prematurs

Segons les últimes dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el 2014 un 6% dels parts a Catalunya van ser prematurs. En aquesta definició s'hi engloben tres tipus de nadons: els tardans, que han nascut entre les 32 i les 37 setmanes; els molt prematurs, entre les 28 i les 32 setmanes, i els extremament prematurs, abans de les 28 setmanes. Això pot comportar un retard en el desenvolupament i problemes d'aprenentatge. Per aquest motiu, segons aquests experts, és important la mesura aprovada per la Generalitat.

Per a Reinoso, l'entorn educatiu proporciona estímuls rics i variats, possibilita el joc, l'acció espontània, afavoreix l'aprenentatge compartit i l'adquisició d'hàbits. «Tot això té un impacte altament positiu en el desenvolupament afectiu, social, cognitiu i motor dels infants», afegeix.

Ara bé, no tots els nens avancen al mateix ritme. «Per això és clau que el sistema educatiu estigui capacitat i sigui prou flexible per a acollir-los tots i afavorir el seu desenvolupament òptim», matisa Reinoso. Si no, és molt probable que alguns trobin barreres d'aprenentatge que es podrien evitar.



Començar més tard l'escola

En aquest sentit, Reinoso destaca que obligar els prematurs a començar l'escolarització a tres anys podria significar «una exigència» per sobre de les «seves possibilitats» que podria resultar «contraproduent i estressant». Aquesta experta recorda que el fet de néixer abans d'hora pot provocar al nadó hemorràgies cerebrals o lesions cerebrals durant el part o immediatament després, i això pot desencadenar que tingui dificultats d'aprenentatge, retard en l'adquisició del llenguatge, dèficit d'atenció o dislèxia.

Els estudis ho corroboren. Segons un estudi de la Universitat de Bristol, començar l'escola abans d'hora augmenta significativament les possibilitats que els infants prematurs tinguin més males notes, perquè es troben en una situació desavantatjada, fet que es pot canviar, afegeix l'estudi, deixant que comencin les classes quan estiguin preparats, encara que sigui un any més tard que els altres.

Cal recordar que a Espanya l'educació infantil (fins a sis anys) no és obligatòria, tot i que, com afirma Moyano, es «recomana», s'hi té «dret», «s'incentiva» i, per múltiples factors, s'incentiva que la majoria dels infants comenci l'escolarització a tres anys. Entre aquests factors hi ha el valor que la societat dóna a l'aprenentatge o les necessitats creades entorn a la conciliació laboral i familiar.