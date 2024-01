Portar el dinar preparat de casa, un hàbit saludable

Per a Aguilar, un dels avantatges de dinar de carmanyola és que demana planificar la dieta amb antelació i, per tant, ajuda a ser més conscient del que es menja. «D’aquesta manera s’evita deixar el menú a la improvisació o triar plats en els restaurants que poden atreure per la vista, però que no són els més adients», puntualitza. A més remarca que quan es prepara el menjar a casa és més fàcil optar per plats únics a base d’arròs, pasta o llegums amb verdures, acompanyats de petites porcions de carn i peix. «Aquesta distribució de l’àpat és similar a la que es recomana en una dieta saludable».



Dinar de carmanyola a Espanya és una tendència a l’alça

Dels espanyols que van a dinar fora, el 37% ja s’emporten carmanyola a la feina, segons apunta l’estudi de la FUCI. És una solució alimentària que té molt bona acollida sobretot entre les persones de 18 a 35 anys que viuen a grans ciutats, com Barcelona o Madrid. «Sens dubte el temps del qual disposen els treballadors en les seves jornades laborals i l’economia fan que aquesta opció sigui una de les més atractives per a cobrir les necessitats nutricionals», apunta Aguilar. La recerca revela que dinar de carmanyola suposa estalviar-se 217 euros mensuals, el que costaria anar de menú en un restaurant d’una gran ciutat.



Un menú saludable per a no avorrir-se

Perquè el menú diari de carmanyola sigui equilibrat però no monòton, l’especialista recomana planificar la dieta alternant plats diferents durant la setmana a base de farinacis, verdures, llegums, ous, peixos i carns. «Un plat pot ser a base d’arròs, un altre de pasta, un de llegums, un d’amanida o verdura amb patata i ou, i així successivament», exemplifica la professora.

Com a possibles menús setmanals suggereix els següents:

Setmana 1. Dilluns: macarrons amb tomàquet; dimarts: xampinyons i tonyina; dimecres: arròs tres delícies; dijous: llenties amb verdures i pernil, i divendres: peix arrebossat amb amanida de tomàquet i formatge.

Setmana 2. Dilluns: lasanya de carn; dimarts: empedrat de mongeta blanca; dimecres: mongeta verda amb patata saltada, gambes i all; dijous: arròs a la cassola, i divendres: amanida de pollastre i pinya.

En tots s’ha d’incorporar una mica de pa i fruita de postres.

«És preferible evitar plats a la planxa perquè resseca el menjar en posar-lo al microones, i no abusar dels fregits perquè, a banda de ser més calòrics, s’estoven i perden la seva textura», afegeix l’especialista.

Alhora recomana que perquè l’àpat sigui més gratificant és millor menjar-lo en un plat -no directament a la carmanyola- i dedicar-li un temps específic evitant dinar sol al lloc de treball.



Què s’ha de tenir en compte a l’hora de preparar la carmanyola?

«Els possibles inconvenients de dinar de carmanyola poden estar més relacionats amb la conservació o transport dels aliments. Cal garantir que preservin les seves propietats, tant higièniques com organolèptiques (sabor, textura, olor, color, etc.)», adverteix la professora. Per aquest motiu, Aguilar recomana tenir en compte cinc consells: