Edul@b és un grup d'investigació sobre educació i tecnologia -reconegut i consolidat- coordinat per la professora Montse Guitert, que aquest setembre ha rebut la distinció Jaume Vicens Vives de la Generalitat pel lideratge exercit en la formació en línia sobre competències digitals en l'entorn universitari i el seu impacte en la ciutadania.

Segons aquests dos investigadors cada vegada hi ha més docents que utilitzen el potencial que ofereix internet i les xarxes socials per a formar-se i trobar eines per a aplicar després a classe. «Aprenem a partir del conjunt de contextos d'activitats, recursos i relacions que tenim a disposició i podem activar. És el que es coneix com a ecologia de l'aprenentatge», expliquen Sangrà i Guitert. El projecte identifica, en quinze aspectes, quines són les millors pràctiques per a optimar aquestes ecologies d'aprenentatges, que inclouen tant entorns presencials, mixtes i virtuals i que consideren totes les opcions de l’educació formal i no formal.

Tot i que les 15 recomanacions es dirigeixen a tots els actors del procés educatiu, es distribueixen en tres blocs: per a docents, per als centres i per a l’administració.