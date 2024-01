La UOC obre dues seus a Canàries

Segons Josep A. Planell, rector de la UOC, «la col·laboració d'institucions de prestigi cultural com ara el Gabinete Literario i el Círculo de Bellas Artes amb la UOC farà molt bon fruit a curt termini. Malgrat que ens caracteritzem per ser una universitat capdavantera en estudis a distància, considerem que una oficina al territori constitueix un complement qualitatiu de gran relleu, no sols pel que aporta al tracte amb l'alumne, sinó també per la contribució a reforçar les nostres relacions i la coordinació amb les institucions canàries».



La UOC a Canàries

Canàries, amb 865 graduats (dels quals 532 són a Las Palmas i 333 a Tenerife) i 556 estudiants (330 a Las Palmas i 226 a Tenerife), és la setena comunitat autònoma amb més alumnes de la UOC d'Espanya. Els graus que més demanda tenen són Dret, Psicologia i Enginyeria Informàtica.



Serveis de les seus

Les seus que la UOC ha desplegat durant els darrers anys a Espanya ofereixen servei a tota la comunitat universitària a la seva àrea d'influència. Entre les seves principals funcions hi ha l'assessorament i l'acolliment d'estudiants, l'organització d'exàmens i proves de validació i l'organització d'activitats.

En aquestes oficines, els estudiants també poden accedir a un servei de devolució dels documents en préstec de la Biblioteca de la UOC.



Signatura oficial dels convenis

La signatura del conveni entre la UOC i el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria es farà demà, 21 de setembre, amb la presència del rector de la UOC, Josep A. Planell; el president del Gabinete Literario, Juan José Benítez de Lugo; i Francisco Rubio Royo, rector honorari de la ULPGC entre 1989 i 1998 i vicerector de la UOC entre 2001 i 2006. A més, aquesta tarda, tindrà lloc la conferència «La universidad del futuro ya no es lo que era», a càrrec dels rectors Rubio i Planell, al Gabinete Literario de Las Palmas.

A Santa Cruz de Tenerife, l'acord amb el Círculo de Bellas Artes se signarà aquest dijous, 22 de setembre. L'acte comptarà amb la presència del rector de la UOC, Josep A. Planell; la presidenta del Círculo de Bellas Artes, Dulce Xerach, i l'alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza. A la tarda, al Círculo de Bellas Artes de Tenerife, es durà a terme un debat titulat «Arte contemporáneo y nuevos medios», un acte acadèmic de difusió del coneixement en el qual intervindran el rector Planell; la presidenta del Círculo de Bellas Artes de Tenerife, Dulce Xerach; el professor dels Estudis d'Art i Humanitats de la UOC Pau Alsina, i el crític d'art i comissari independent Pau Waelder.



Sobre el Gabinete Literario de Las Palmas

Institució cultural que té per objectiu la creació i difusió de manifestacions artístiques i la gestió d'esdeveniments culturals i socioempresarials.



Sobre el Círculo de Bellas Artes de Tenerife

Entitat cultural sense ànim de lucre que organitza i acull activitats de caràcter cinematogràfic, literari, teatral i musical, a més de diferents cursos i tallers.