El nou curs arrenca amb més de 37.200 estudiants

A la resta d'Espanya, cal destacar que el nombre de persones que cursaran un màster universitari (1.756) s'incrementa un 133% respecte del curs passat. Els màsters universitaris que tenen més demanda són Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge, Advocacia, Seguretat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, Educació i TIC, Prevenció de riscos laborals i Nutrició i salut.

Pel que fa als idiomes, 2.200 persones han escollit la UOC per aprendre o millorar una llengua. L'idioma més demanat ha estat l'anglès, amb 1.641 persones matriculades; seguit del francès, l'alemany, el català, el japonès i el xinès.

Aquest curs, la UOC ofereix 24 graus (quatre dels quals són interuniversitaris i dos són dobles titulacions), 34 màsters universitaris, 3 doctorats, 34 màsters propis i 250 diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos.





Estudiants de nova incorporació

Les més de 10.000 persones que començaran per primera vegada a la UOC s'han decidit, majoritàriament, pel grau de Psicologia, el màster universitari de Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge i els graus d'ADE, Enginyeria Informàtica i Dret.



El Barcelonès, la comarca amb més estudiants catalans

Dels estudiants catalans, el 32% es concentra a la comarca del Barcelonès, seguida del Vallès Occidental (12%), el Baix Llobregat (10%), el Maresme (6%), el Vallès Oriental (5%), el Tarragonès i el Segrià (3%), el Gironès (2,9%) i el Bages (2,7%).



Com és l'estudiant de la UOC?

L'estudiant de la UOC compagina els estudis amb una feina en un 80% dels casos, i un 70% té una titulació universitària prèvia. Trien la UOC perquè és innovadora i els permet gestionar millor el temps.



Com s'estudia a la UOC?

L'estudiant aprèn d'una manera activa, acompanyat constantment pels 3.700 docents, en col·laboració amb els seus companys i amb el suport d'eines i recursos, i és avaluat per competències. El model educatiu està orientat a la participació i la construcció col·lectiva de coneixement i està obert a l'experiència formativa, social i laboral dels estudiants. Algunes de les metodologies que s'utilitzen per a promoure l'aprenentatge col·laboratiu són: el treball per projectes, l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge indagatiu i les metodologies àgils.



Pràctiques i mobilitat

Els estudiants de la UOC tenen accés al Servei de Pràctiques i Mobilitat. Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d'àmbit nacional i internacional, de manera presencial, semipresencial o virtual. Així mateix, la UOC promou la mobilitat acadèmica dels seus estudiants i del seu personal docent i de gestió. Per això, posa al seu abast diferents serveis de suport, beques i ajuts perquè puguin realitzar part del seu aprenentatge, pràctica o activitat professional en una altra universitat, empresa o institució durant el període en què estudien o treballen a la UOC.



Gairebé 68.500 graduats connectats amb 20.000 empreses

La UOC és la primera universitat en línia de l'Estat en nombre de graduats: 68.479, repartits en vuitanta països de tot el món. I tal com es desprèn de l'informe de valoració elaborat per l'Àrea de Planificació i Qualitat de la mateixa universitat, estan molt satisfets amb els seus estudis. Entre els resultats, destaca que un 92% tornaria a escollir la UOC i un 88% repetiria la mateixa titulació en cas que tornés a estudiar.

Cal recordar que la UOC té dos inicis de semestre: el 21 de setembre i el 19 d'octubre, per tant, aquestes xifres d'estudiants matriculats s'incrementaran en unes setmanes.