22/9/16 Per què la separació de Jolie i Pitt és notícia mundial? La parella d'actors, que no necessiten presentació, Angelina Jolie i Brad Pitt han decidit separar-se. I tots els mitjans de comunicació d'arreu del món, no solament els sensacionalistes, se'n fan ressò. Són portada dels diaris, tema central de les tertúlies de ràdio i televisió, motiu de conversa al carrer... I ja circulen un quants mems a les xarxes socials, sobretot de l'actriu Jennifer Aniston, que Pitt va deixar per Jolie, en què s'alegra de la notícia. Com és que un tema aparentment tan banal i personal pot acaparar tota l'atenció mediàtica internacional? Els professors de la UOC Ferran Lalueza, expert en Comunicació, i Francesc Núñez, expert en sociologia de les emocions, analitzen el fenomen.

Experts de la UOC analitzen el fenomen i hi troben sis factors determinants.

Foto: Flickr / PAN Photo (CC)