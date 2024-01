L'imperi dels youtubers, en risc

«Si els youtubers es deixen “domesticar” per la política restrictiva de Youtube, probablement perdran seguidors, fet que s’acabarà traduint en una pèrdua d’ingressos», explica Ferran Lalueza, professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC. «Aquests canvis –afegeix- són un parany per als youtubers; facin el que facin, perdran; per això s’han rebel·lat».

Els youtubers reconeguts, els que han fet de penjar vídeos el seu ofici i benefici, reben ingressos en relació amb el nombre de visites i la inserció de publicitat al començament de cada vídeo. «Ara hauran d’escollir entre guanyar diners respectant les restriccions o deixar de guanyar-ne mantenint la llibertat total de què havien gaudit fins ara», afirma Lalueza. Amb els canvis en el Programa d’obtenció d’ingressos, Youtube es reserva el dret que no rebin cap tipus de retribució encara que els seus vídeos tinguin milions de visites.



Adéu a Youtube?

La llibertat d’expressió, la incorrecció política i la transgressió permanent atrauen el públic a aquesta plataforma que ja suma més de mil milions d’usuaris. «La clau de l’èxit de Youtube és precisament la seva aproximació informal, desenfadada, propera i en certa manera "antitelevisiva" al públic», afirma Toni Roig, professor de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

«És una plataforma on es gaudeix de molta més llibertat que la que ofereixen altres xarxes com Facebook o Instagram», afirma Lalueza. Fins ara, els criteris de Youtube s’aplicaven d’una manera laxa i donava marge de flexibilitat a youtubers amb un estil comunicatiu directe, incorrecte i a vegades irreverent, afegeix Roig, com ara Wismichu, Auronplay i El Rubius, entre altres.



Promou l’auto-censura

No han trigat a arribar les queixes i la sàtira de molts youtubers que consideren que s’està limitant la seva llibertat d’expressió en favor de les marques. Amb l’etiqueta #YoutubeIsOver (Youtube s’ha acabat), El Rubius, Philip DeFranco i Dalas Review, entre altres, apel·len a la llibertat d’expressió i titllen de censura la nova política. Per a Roig, aquests canvis en la plataforma són una forma de censura, on es propicia l’auto-censura. En comptes d’eliminar el vídeo, amb l’escàndol social i mediàtic consegüent, la plataforma opta per una estratègia més obliqua: tocar el tema dels anunciants. «Si el youtuber vol tenir anunciants i guanyar diners, haurà de complir amb la nova normativa i evitar, en un acte d’autoregulació o autocensura, determinats tipus de continguts inapropiats».



Buscar l’equilibri entre la transgressió i l’autocontrol

«Molt probablement, els youtubers consolidats continuaran la seva activitat», considera Roig. No emigraran a cap més plataforma, o no ho faran massivament, afegeix Lalueza, que recorda que, a mitjà termini, no hi ha cap plataforma de vídeo que faci ombra a Youtube. «Posaran a prova els nous límits, tesaran la corda, però no la trencaran, sinó que acabaran acomodant-s’hi», especula Lalueza. «Miraran de trobar un equilibri entre els vídeos més transgressors (que els donen notorietat i influència) i els més autocontrolats (els que no espanten les marques comercials i que els generen ingressos)», explica.

Segons Roig, el missatge d’autocontrol calarà entre els creadors emergents o els que es troben en un punt mitjà (amb força seguidors, però lluny d’estar consolidats). «Aquests sentiran més pressió per a complir els requisits per a posicionar-se i monetitzar el seu treball», conclou.