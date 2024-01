La primera prova pilot del TESLA arrenca amb 600 estudiants internacionals

Un total de 600 estudiants de 7 universitats europees, alguns dels quals amb necessitats educatives especials, formaran part de la primera prova pilot del TESLA (Adaptive Trust-based E-assessment System for Learning) que es posa en marxa aquest mes de setembre. El projecte, liderat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), té per objectiu millorar el procés d'avaluació en línia amb la introducció d'eines i recursos en les activitats d'aprenentatge que recullin dades que permetin autenticar i identificar l'autoria dels estudiants. Per a tirar endavant el projecte, es va crear el consorci TESLA, format per 18 organitzacions entre les quals hi ha set universitats europees.