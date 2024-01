L'empresa familiar té intrínseca una vocació de continuïtat. Per a aconseguir aquest ideal de perdurabilitat durant generacions, Uriach considera essencial que l'empresa sigui capaç de transformar-se. Lluny de la idea de l'empresa familiar com una cosa continuista, la seva experiència li indica que l'empresa familiar ha de ser «dinàmica, emprenedora i viva».

Aquesta disponibilitat al canvi s'ha de manifestar, segons ha expressat, fonamentalment en dos àmbits: l'estratègia de l'empresa i el seu model de govern. En aquest últim aspecte hi entra el fet de regular la participació de la família en l'empresa. No es tracta de prioritzar-ne una sobre l'altra, sinó de «posar ordre en l'empresa perquè la família no la distorsioni i l'ajudi a tirar endavant».

Segons Uriach, «no hi ha un model de gestió preestablert, però els models poden servir de referència». Alerta que «cada empresa familiar s'ha de fer el “vestit a mida”». Un cas paradigmàtic és el dels protocols, dels quals valora, més que no pas el contingut en sentit estricte, «el procés» que hi ha darrere de la seva adopció. «El que tenen de bo els protocols és saber crear una eina de comunicació».



El màster per a l'empresa familiar

En aquest diàleg entre Joaquín Uriach i Juan Corona, nucli d'un acte, s'han presentat les línies fonamentals del Màster de Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar , que imparteixen la UAO i la UOC, i que s'inicia aquest mes d'octubre . Aquest programa presenta un model de funcionalment diferent aplicat a aquest tipus d'empreses que demanen una formació que vagi més enllà dels programes més genèrics que hi ha actualment. D'aquí surt l'interès del màster, únic al nostre país sobre empresa familiar en sentit estricte. El programa és homologable al que imparteixen les grans escoles de negoci internacionals sobre empresa familiar, com demostra el fet que en el seu consell assessor hi figurin alguns dels primers espases en l'estudi de l'empresa familiar, com Ivan Langsberg i Ernesto Poza. Es tracta d'una formació adaptada a les condicions dels professionals, atès que s'imparteix en modalitat en línia.

En l'acte també hi ha hagut un col·loqui entre acadèmics, en el qual han participat el director del Departament d'Economia i Empresa de la UAO, Joan Ripoll, la professora de la UOC Montse Altarriba i el coordinador del màster de Direcció i Gestió de l'Empresa Familiar de la UOC, Fernando Álvarez.