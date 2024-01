L'universitari en línia té fills, hipoteca i feina

El perfil majoritari de l'estudiant en línia és el d'una dona amb càrrega familiar, que treballa, amb hipoteca i carrera. Les dones representen el 52% del total enfront del 48% dels homes. Del conjunt d’estudiants, el 92% treballa i l’altre 8% és a l’atur. Dels que tenen feina, un 82% està en un àmbit relacionat amb estudis que ha cursat mentre que l’altre 18% es decanta per fer un grau o màster que no té res a veure amb el seu lloc de treball. Els motius principals per a estudiar són, per una banda, millorar professionalment i ampliar els coneixements (83%) i, per l’altra, complir el requisit de la seva feina de més formació (17%).