Entre els finalistes, hi ha un sistema que permetria democratitzar l'accés a les TIC en el món de l'hostaleria, un dispositiu que permet crear un entorn virtual en una localització real i modificar-la, un robot educatiu basat en programari lliure per a acostar la robòtica a les escoles, una aplicació per al control epidemiològic de la tuberculosi a Manhiça (Moçambic), un sistema de reconeixement d'emocions en la parla basat en la parametrització del senyal de veu, i un sistema làser que permet eliminar els paràsits externs de les abelles.

Els sis estudiants i els projectes finalistes són, per categories:



Millor projecte empresarial:

Iñaki Bigatà (màster d'Aplicacions Multimèdia), per Business and development plan for a SaaS based Restaurant Menu System, un sistema adreçat al sector de l'hostaleria que simplificaria i abaratiria la gestió de bars i restaurants. Facilitaria la gestió de tota la informació i el control complet de les àrees de treball —des de les operacions dels terminals dels punts de venda fins a l'obtenció d'informes clau per a saber el rendiment del negoci. També permetria que els clients poguessin tramitar directament les comandes per mitjà dels seus propis dispositius un cop s'asseguessin al local i tinguessin clar què volen prendre. Els establiments interessats a adquirir-lo el podrien instal·lar i tenir operatiu en menys d'un dia.

Iván Martí (grau de Multimèdia), per PaintXYZ: pintant la realitat mitjançant mons virtuals, un sistema de baix cost que permet crear un entorn virtual en una localització real. Els usuaris podrien construir-hi objectes tridimensionals superposats, pintar o aplicar textures a partir d'imatges arxivades per mitjà d'un telèfon intel·ligent, d'unes ulleres de realitat virtual, d'un pinzell físic i de sensors de detecció de posicionament. Es pot visualitzar, desar, localitzar i compartir qualsevol creació. El sistema es comunica mitjançant una connexió Bluetooth i permet treballar en realitat virtual i realitat augmentada.



Millor projecte d'impacte social:

Cristóbal Selma (màster de Programari Lliure), per Makit Humbot S: Robot open-source basat en Arduino i imprès en 3D, un robot educatiu i domèstic basat en programari lliure que va néixer amb la finalitat d'acostar la robòtica a les escoles. La iniciativa permetria que els alumnes s'iniciessin en els camps de la mecànica, l'electrònica, la programació i la robòtica i que entenguessin el funcionament de molts dels dispositius i programes que fan servir habitualment tot potenciant el pensament estratègic o el raonament matemàtic.

Lluís Tartera (grau d'Enginyeria Informàtica), per Aplicació web per al control epidemiològic de la tuberculosi (TBC) a Manhiça, Moçambic, una aplicació web per al monitoratge i la vigilància epidemiològica de la tuberculosi a Manhiça, ciutat d'uns 60.000 habitants situada a setanta quilòmetres de la capital de Moçambic, Maputo. L'eina vol facilitar l'anàlisi territorial dels casos de tuberculosi inventariats a Manhiça i ofereix eines de monitoratge i vigilància epidemiològica per mitjà de mapes temàtics. El projecte s'ha desenvolupat amb la col·laboració de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i de l'equip mèdic d'ISGlobal que treballa al Centro de Investigação em Saúde de Manhiça (CISM).



Millor projecte de recerca i a l'excel·lència acadèmica:

Eduard Marcel González (grau de Tecnologies de la Telecomunicació), per Sistema de reconeixement d'emocions en la parla basat en la parametrització del senyal de veu, un projecte que permet reconèixer l'estat emocional de l'orador. Les proves fetes han assolit un 88% de precisió en quatre emocions: enuig, alegria, tristesa i neutral. El sistema podria permetre el reconeixement d'emocions en nadons o en persones amb discapacitat intel·lectual.

Angel M. López (màster d'Enginyeria de la Telecomunicació), per Sistema làser d'eliminació de Varroa. Una de les causes de mort de les abelles és la Varroa, un àcar que s'alimenta de l'hemolimfa d'aquests insectes, el fluid circulatori intern equivalent a la sang dels vertebrats. El projecte presentat, que disposa d'un prototip, localitza i elimina els paràsits externs de les abelles amb un làser. Per tant, permetria reduir i eliminar l'ús dels fàrmacs i dels químics per a tractar els ruscs infectats i facilitar que les abelles es recuperessin de la infecció d'una manera menys invasiva.