Els experts reclamen més formació digital per al professorat universitari

Un dels informes (Open Educational Ressource, a lever for digital transition of higher education?) elaborats els mesos previs a aquesta trobada amb l'objectiu de preparar-ne els continguts, ja advertia d'aquesta problemàtica quan criticava la falta d'interès en l'educació superior, especialment per part del professorat, en l'ús dels recursos educatius oberts, com també la manca de formació en les noves pràctiques educatives i digitals. L’informe, però, destaca que el poc ús d’aquestes eines «essencialment prové de la manca de suport de les institucions, la manca d'eines que permetin l'intercanvi i l'adaptació dels recursos, la manca de temps dels usuaris i la competència i la insuficient qualitat dels recursos».

«La qüestió –conclou el document– no és només afegir més aspectes digitals a la formació educativa, sinó dirigir, juntament amb tots els actors, la transició de les entitats a un món digital que es troba en una confusió total. Aquesta adaptació sembla ser una qüestió de supervivència per a les institucions tradicionals amb l'arribada de nous actors (incloent-hi alguns de molts forts, com Google o Amazon)».



Nou paradigma

En les primeres dues jornades d'aquesta trobada internacional s'ha analitzat, entre altres aspectes, la resistència acadèmica al canvi i els nous hàbits dels millennials, els nascuts entre 1980 i 2000, la primera generació nativa digital. Tot plegat ha permès observar que va més enllà d'un canvi puntual en la manera de treballar i en l'ús que les noves generacions fan de la tecnologia, ja que significa l'inici d'un nou paradigma que també engloba l'àmbit de l'educació. La primera sessió de treball amb dirigents de diferents universitats ha permès concloure que hi haurà d'haver un canvi en les formes d'aprenentatge, si bé no hi ha una única resposta davant del que implica aquest repte.

L'Escola Europea de Lideratge té lloc a l'Hotel Silken Diagonal (avinguda Diagonal, 205, al costat de la Torre Agbar), excepte dimecres, que es traslladarà a la seu central de la UOC (avinguda del Tibidabo, 39-43). La coordinació, l'organització logística i el material pedagògic van a càrrec de la UOC,mentre que la Universitat de Lorena (França) s'encarrega de l'elaboració dels continguts. El projecte, que va començar el 2014, té un pressupost de quasi mig milió d'euros i es durà a terme fins al 2017. Al consorci del projecte hi ha set socis de cinc països (França, Itàlia, Espanya, Hongria i el Regne Unit). El projecte és coordinat per la Fundació Institut de Ciències de l'Home i és cofinançat pel programa Erasmus+ de la UE.

A més de la resistència acadèmica a l'ensenyament amb TIC i als nous hàbits tecnològics dels estudiants, altres matèries que s'aborden en aquesta trobada internacional són els nous mètodes d'avaluació en línia, l'impuls de biblioteques digitals i zones d'estudi adaptades a l'entorn digital o els models de negoci per a cursos MOOC.