Dos de cada tres universitaris espanyols de més de 30 anys estudien en línia

Cada cop més estudiants universitaris espanyols opten per cursar graus o màsters online. A Espanya el 63% de les persones de més de 30 anys que cursen estudis superiors ho fa en universitats en línia. En la franja de 26 a 30 anys el gruix que opta per estudiar en format digital és del 28% mentre que els més joves, els de menys de 25 anys, continuen escollint majoritàriament universitats presencials a l’hora de cursar la primera carrera i només un 9% tria com a primera opció cursar els graus en universitats no presencials.