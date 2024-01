Black Friday i Cyber Monday: unes falses rebaixes?

Per a Josep Lladós, professor d'Economia i Empresa de la UOC, avui dia és difícil fer comparativa de preus perquè els comerços constantment estan fent promocions comercials durant l'any. «El preu de referència d'un producte fora de rebaixes es difumina perquè les ofertes es van succeint en diversos moments de l'any», explica. Per aquest motiu, l'expert assegura que el model o concepte de rebaixes actual «està obsolet i completament qüestionat pel mateix sector».



El Black Friday i el Cyber Monday no substitueixen la campanya de Nadal

El model original americà del Black Friday representa el tret de sortida de la campanya de Nadal, però és prematur dir-ho per a Espanya: «Als Estats Units les rebaixes acaben el 24 de desembre, però a l'Estat les festes s'allarguen fins a Reis», afirma l’economista. Com que es disposa de més temps per a les compres, «el perfil de consumidor espanyol del Black Friday és el de qui vol fer alguna compra molt puntual i planificada, però no pas tota la del Nadal».

El comprador més generalitzat és el millennial, comprador jove entre 16 i 34 anys, molt informat, que s'interessa principalment per productes d'oci, cultura i tecnologia (electrònica, videojocs, etc.). «Aquest tipus de consumidor acostuma a fer diverses consultes en línia del producte abans d'efectuar la compra presencialment a la botiga, o pel web», apunta Lladós.

També conviuen aquests dies potencials consumidors que, tot i que no faran la compra en aquest moment, podran comprovar, contrastar i analitzar productes que tenen en ment adquirir. Per tant, per a les grans superfícies i petits comerços, el Black Friday i el Cyber Monday permeten «potenciar la visibilització i el posicionament dels seus productes de cara la campanya de Nadal», assegura.



El petit comerç competeix amb productes diferenciats i servei de qualitat

«El petit comerç no pot deixar-se arrossegar per les mateixes estratègies comercials que les grans superfícies», remarca Lladós. Les grans cadenes com Media Markt i FNAC poden aconseguir grans estocs d'un producte a bon preu, però, en canvi, «els petits comerços poden competir en l'oferta de productes diferenciats, més especialitzats i de qualitat», afegeix.

Les campanyes tan àmplies com el Black Friday comporten activar el trànsit entre les principals artèries comercials de les ciutats i, d'aquesta manera, impulsar el consum en els diferents comerços indistintament de la seva dimensió.



Cinc consells per a una compra segura per internet

Amb la intensificació de les compres en línia, sobretot en el Cyber Monday, és important tenir cura de les dades personals que es faciliten als webs dels comerços. Per tal de preservar el trànsit de la informació de caràcter privat, Helena Rifà, directora del màster de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de la UOC, recomana tenir en compte les cinc claus següents: