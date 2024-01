Fer grafits sense embrutar (millor projecte empresarial)

PaintXYZ: pintant la realitat mitjançant mons virtuals, d’Iván Martín Nieto, és una aplicació per a telèfons intel·ligents i tauletes amb sistema operatiu Android —i aviat, també iOS— que fa servir la realitat virtual i augmentada per a crear objectes tridimensionals sobre un emplaçament real, com ara qualsevol espai de la via pública. Gràcies a aquesta aportació, es poden dibuixar objectes superposats, acolorir-los i aplicar-los textures a partir d’imatges arxivades. Per a dur a terme el procés, cal disposar d’un dispositiu mòbil i un pinzell físic dissenyat per l’autor del projecte, el cost del qual oscil·la entre els 25 i els 50 euros. Qualsevol creació es pot visualitzar, desar, localitzar i compartir.



Qui ensenya ja no és el professor (millor projecte d’impacte social)

Makit Humbot Sargantana: Robot open source basat en Arduino i imprès en 3D, de Cristóbal Selma Tamarit, és un robot educatiu i d’ús domèstic basat en programari lliure que té com a objectiu acostar la robòtica a les escoles. Aquesta iniciativa pot ajudar els alumnes a iniciar-se en els camps de la mecànica, l’electrònica, la programació i la robòtica, ja que els facilita descobrir com funcionen molts dels dispositius i programes que s’utilitzen habitualment, bo i esperonant el pensament estratègic o el raonament matemàtic. El web del projecte ha rebut més de 20.000 visites de tot el món en molt poc temps.



Guarir les abelles de manera no invasiva (millor projecte de recerca i a l’excel·lència acadèmica)

Sistema làser d’eliminació de varroa, d’Ángel M. López Pérez, presenta un prototip que localitza i elimina els paràsits externs de les abelles mitjançant un làser. Precisament, una de les causes de mort d’aquests insectes és la varroa, un àcar que s’alimenta de l’hemolimfa, un fluid circulatori intern semblant a la sang dels vertebrats. Aquest prototip permetria reduir o suprimir l’ús de productes químics o fàrmacs per a tractar els ruscs infectats i ajudar aquests insectes a recuperar-se de la infecció d’una manera menys agressiva. A més, en un futur, aquest projecte podria contribuir també a detectar el mosquit causant de la malària.



3.000 euros per a cada guanyador

El tribunal, integrat per set acadèmics i professionals vinculats a l’emprenedoria i al sector de les TIC, ha valorat la innovació i creativitat, el grau d’implicació amb els problemes socials i la capacitat d’èxit dels projectes presentats. El guanyador de cada categoria ha rebut un xec de 3.000 euros a càrrec de la RMF, una fundació filantròpica creada el 2012 amb el propòsit de promoure el progrés de les persones i de la societat en els àmbits tecnològic, científic i social.

Els membres del jurat que han avaluat els projectes presentats són (per ordre alfabètic):

Ferran Adelantado, director del programa de doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes de la UOC.

Juan Álvarez de Lara, fundador i CEO de Seed&Click, vicepresident d’AEBAN i col·laborador de HUBBIK.

Mercè Feu, directora d’Operacions de la Richi Social Entrepreneurs.

Txus Marco, doctora en Educació i TIC. Professora dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

Montse Ramírez, directora de Banca Institucional del Grup Caixa d’Enginyers.

Santi Ruana, CTO d’IPM (Internacional Periféricos y Memorias, S. L. U.) i col·laborador de la RMF.

Javier Zamora, professor associat del departament de Sistemes d’Informació de la IESE Business School.

Com a novetat d’enguany, els autors dels vint-i-set millors projectes presentats al concurs participaran en tallers d’emprenedoria i innovació en l’entorn de treball col·laboratiu HUBBIK de la UOC. En total, aquest cop hi han concursat una seixantena de treballs, corresponents a quinze titulacions de la UOC.



Dels avions a les empreses emergents

La gala de lliurament dels guardons, conduïda pel periodista Lluís Marquina, va acollir també una ponència de Jordi Llonch, fundador i director general de la plataforma educativa i col·laborativa Sharing Academy. Llonch va explicar la seva experiència com a emprenedor, que el va dur de pilotar avions comercials a embrancar-se en el projecte d’aprenentatge col·laboratiu Sharing Academy. El projecte es va començar a gestar durant la seva etapa d’estudiant a la UOC amb un blog i ha arribat a ser el guanyador de la millor aplicació mundial d’enguany en els Mobile Premier Awards.