La UOC forma funcionaris colombians en seguretat informàtica i govern electrònic

Els professionals del Ministeri de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de Colòmbia (MinTIC) es formen en govern electrònic i seguretat informàtica per a poder implantar l’Estratègia de govern en línia de les entitats nacionals i territorials d’aquest país llatinoamericà. I ho faran gràcies a la UOC i en el programa per a l’excel·lència de govern electrònic del Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD).