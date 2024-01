La UOC, segona institució de formació en línia de parla hispana del món

L’estudi valora la qualitat de la formació de les universitats i escoles de negoci que ofereixen un programa MBA o de màster d’Administració i Gestió d’Empreses. Aquesta formació s’ha d’impartir com a mínim en un 80% en línia i ha de tenir cinc anys d’antiguitat. En el cas de la UOC s’ha avaluat el programa Executive MBA de Negocis Internacionals.

Per davant de la UOC només hi ha l’Institut Tecnològic de Monterrey (Mèxic), que revalida la seva posició de l’edició del 2015. La UOC se situa en la segona posició internacional i primera nacional i europea, en una classificació en la qual hi ha universitats com la UNIR, la Universitat Europea i la Universitat a Distància de Madrid, entre altres.

Per a fer l’estudi s’han tingut en compte tres apartats:

La institució (reputació, transparència i impacte en xarxes socials).

La formació (oferta, seguiment de l’alumne i metodologia).

Els actors (qualitat del professorat, ocupabilitat i borsa d’ocupació).

En aquesta anàlisi, l’executive MBA en Entrepreneurship i Innovació de la UOC ha quedat en la primera posició del subrànquing «institució», en segon lloc del rànquing general i del subrànquing «formació» i en cinquena posició del subrànquing «actors».



Connectada amb el món

Per a seguir sent un referent en l’àmbit internacional, la UOC referma la seva aposta per la globalització. La Universitat vol posicionar internacionalment el seu model educatiu, cooperar amb universitats i institucions d’arreu del món, incrementar l’impacte social de l’educació i millorar la qualitat de la docència i la recerca.

De fet, la UOC ja té una forta presència internacional gràcies a les aliances amb universitats colombianes com UniAndes i Uniminuto, administracions com el Ministeri de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Colòmbia) i institucions com la UNESCO, l’UNITAR, l’OMS i la FAO. En matèria de recerca internacional, la UOC impulsa la Responsible Research and Innovation (RRI) i està implicada en cinquanta-set projectes d’investigació, dels quals en coordina cinc.



L’autor del rànquing

Hamilton, la consultora que ha elaborat el rànquing, es dedica a la investigació de mercats. Té una àmplia experiència internacional i multisectorial, i està especialitzada a ajudar les empreses a obtenir, estructurar i analitzar informació i proposar solucions de màrqueting basades en recerca des d’una visió global del procés i una perspectiva estratègica del mercat.