És probable que, si heu vist qualsevol contingut de no-ficció a Movistar+ durant l'últim any, hagi estat triat per Cristina Merino, encarregada de la selecció de no-ficció d'aquesta plataforma i treballadora de Canal+ des de fa més de deu anys. Merino també és professora del postgrau de Distribució i Màrqueting Audiovisual: VoD i Nous Actors de Negoci de la UOC. Parlem amb ella de la televisió d'avui, de l'audiència i del futur dels continguts en un mercat fragmentat i multiplataforma.

Com desembarca el vídeo a la carta a Espanya (VoD)?

El VoD neix de les distribuïdores i els exhibidors de cinema, que ja fa uns quants anys van començar a veure en el consum per internet una finestra de negoci per explotar. Alguns dels pioners van ser Youzee o Filmin. Yomvi, el servei VoD de Canal+, va sortir al mercat el 2011, encara que no pas pel tema del cinema: les primeres emissions en línia van ser de canals d'esport. En aquests anys tots els operadors han anat augmentant l'oferta, pel que fa tant a la quantitat com a la qualitat. En l'últim any podem parlar d'un boom amb l'arribada de Netflix, que ha fet una gran campanya de publicitat que ha funcionat molt bé perquè és un producte global.

Les sèries han estat les principals responsables de la consolidació d'aquest model?

No necessàriament. Ha estat una combinació de factors: l'estratègia de les televisions i els serveis de subscripció en línia ha estat oferir continguts de qualitat, d'una manera diferent, atractiva per a l'usuari d'internet i sense publicitat. Pel que fa a les sèries, sí que s'han preocupat d'invertir en producció original i crear una marca distintiva per mitjà del contingut. HBO va crear fa uns quants anys un model que avui és el paradigma de la bona televisió. Netflix segueix aquesta empremta. Altres estan embarcats en aquest model, com Showtime; i Amazon, que acaba d'aterrar al nostre país, també s'ha afegit a la producció pròpia. És una estratègia en la qual ets productor i responsable final de les sèries i, per tant, de les històries que vols donar a conèixer i els valors que vols que la teva marca transmeti. Movistar+ també està treballant en projectes propis molt interessants que aviat veuran la llum.

Espanya és un dels països del món on la pirateria està més arrelada; però hi ha un increment evident de subscriptors a aquest model de televisió.

Sí, des que Telefónica va comprar Canal+, l'últim any la televisió de pagament ha arribat a més de 700.000 noves llars i va penetrant en el mercat. Cada vegada hi ha més gent que paga per veure televisió, perquè les ofertes convergents funcionen. S'ha demostrat que els paquets a preus competitius amb internet i televisió tenen bon acolliment. A tot això cal afegir-hi l'arribada de Netflix i HBO, que dinamitzen el mercat aportant-hi nous usuaris. Molt aviat, a més, arribaran noves estrenes d'històries que ens toquen, espanyoles. La pirateria és aquí i és un problema, però es pot combatre amb preus competitius i amb bons continguts. També és important posar-ho fàcil a la gent.

Com han canviat els hàbits de consum de televisió?

Com més possibilitats de consum ofereixes a l'usuari, més respon i les tendències s'han multiplicat. Hi ha usuaris per a tot. Una gran part dels espectadors consumeixen cinema i sèries a la carta, sobretot el segment més Premium de l'oferta, tot i que els canals lineals també continuen funcionant. Últimament ens ha cridat l'atenció una dada. A Movistar+ oferim els episodis de Joc de trons simultàniament a la seva estrena als Estats Units. Parlem de les tres de la matinada i en versió original subtitulada. Doncs hi ha gent, sense dormir, episodi rere episodi. Uns quants dies més tard, els abonats ja els poden veure en versió doblada. I totes dues opcions es poden consumir a la carta. Doncs bé, segons les nostres mètriques, els veuen més usuaris en versió original subtitulada que en versió doblada. És una dada que crida l'atenció, perquè abans sempre es consumien més les sèries en la versió doblada. Amb Joc de trons la gent no es vol esperar ni un dia, vol evitar filtracions (spoilers) sigui com sigui. Però tampoc no diria que és una tendència, perquè Joc de trons és un fenomen tan brutal, que passen coses molt estranyes.

I pel que fa als dispositius?

Com deia anteriorment, els usuaris fan servir tot el que hi ha al seu abast per a veure televisió, totes les possibilitats. La televisió i la televisió intel·ligent s'utilitzen molt: el que anomenem canals lineals continuen funcionant molt bé. Les sèries es consumeixen molt a la tauleta i també observem pics de consum en dispositius petits, com ara telèfons intel·ligents per a comprovar com va el partit de futbol. No diria que hi ha un predomini d'uns dispositius sobre els altres: està molt repartit.

Quina mena de programació interessa més a l'espectador? Quines tendències observeu?

En la nostra plataforma oferim esport, molt d'esport de cap de setmana i competicions com la Champions. Un segon bloc és el cinema, que a Movistar+ funciona molt bé perquè oferim pel·lícules molt recents. Un altre producte que funciona molt bé és el cinema infantil. I les sèries, és clar.

A la televisió de pagament no esteu subjectes a la dictadura de l'audiència...

Funcionem d'una manera diferent, és un negoci per subscripció i ens basem a augmentar la quota d'abonats i a fer que ells estiguin contents dels continguts que els oferim. La manera de mesurar-ho va canviant, perquè també hi ha dispositius nous i operadors nous. Es tendeix a una convergència en el mesurament per tal que es puguin equiparar tots els operadors, i també perquè ajuda a prendre decisions amb relació als continguts i la programació. En el cas de l'audiència, és cert que cada vegada adquireix més importància, perquè el negoci de la publicitat també es va consolidant i es va avançant cap a un model mixt.

Malgrat això, sí que hi pot haver conflictes de drets. Amb el desembarcament de Netflix a Espanya, tant ells, que en són els creadors, com vosaltres, des de Movistar+, oferiu House of Cards, que és una de les seves sèries estrella.

A la televisió es compren drets d'explotació per un any. Les vendes internacionals també són un element important en el finançament de les sèries i va ser per mitjà d'aquesta modalitat que va arribar a Movistar+. Va estrenar House of Cards quan Netflix encara no havia aterrat aquí i va negociar, quan va arribar el moment de fer-ho, amb la distribuïdora que en tenia els drets i va adquirir l'exclusiva de les noves temporades al nostre territori. Això no ha canviat amb l'arribada de Netflix al nostre país. La nova temporada de House of Cards s'estrenarà a Movistar+ i un any més tard ho farà a Netflix, igual que passa amb Orange is The New Black.

Què dius a la gent que passa pel teu postgrau?

Que hi ha moltíssimes oportunitats i sincerament auguro un futur meravellós a la gent que vol crear continguts i dedicar-se a aquest món. També és un gran moment per a les persones que busquen una televisió de qualitat, de rellevància i accessible. Penso que sempre hi haurà una oferta que s'adigui amb el seu estil de vida.