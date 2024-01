Estudiants de la UOC tenen accés a videojocs de la plataforma Steam

La Biblioteca Virtual de la UOC proporciona als estudiants de l’assignatura Game design, del màster de Disseny i Desenvolupament de Videojocs, codis per a la baixada i estudi posterior de productes audiovisuals a Steam. Actualment aquesta plataforma digital, creada el 2003, té més de nou milions d’usuaris habituals i és considerada capdavantera en la distribució de videojocs per a PC amb el 75% del mercat digital, segons dades de Bloomberg. La Universitat aposta així pel videojoc com a material d’aprenentatge.