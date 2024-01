Les competències dels professionals més valorades avui dia per les empreses van lligades al treball en equip, la resolució de problemes, les competències comunicatives i les competències digitals. Ho constaten els estudis The Future of Work: Jobs and skills in 2030 i The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution (2016). Dues professores de la UOC expliquen quines són aquestes competències digitals que avui dia es consideren claus per a treballar.

Segons Montse Guitert, directora del programa de Competències Digitals de la UOC, les competències digitals que les empreses demanen són les següents:

Cerca i selecció crítica de la informació a la xarxa . Fer servir eficientment el potencial de la xarxa per a cercar i recuperar de manera crítica la informació digital.

. Fer servir eficientment el potencial de la xarxa per a cercar i recuperar de manera crítica la informació digital. Tractament i elaboració de la informació digital. Crear i editar continguts digitals en diferents formats aplicant el mitjà més adequat a cada cas.

Crear i editar continguts digitals en diferents formats aplicant el mitjà més adequat a cada cas. Presentació i difusió de la informació a la xarxa. Presentar i difondre continguts digitals a la xarxa de manera eficaç emprant els canals digitals més adequats.

Presentar i difondre continguts digitals a la xarxa de manera eficaç emprant els canals digitals més adequats. Tecnologia digital. Conèixer i identificar les tecnologies digitals més adequades per a dur a terme tasques i resoldre problemes.

Conèixer i identificar les tecnologies digitals més adequades per a dur a terme tasques i resoldre problemes. Planificació de l’estudi i treball en línia . Estratègies d’organització del temps aprofitant el potencial de les tecnologies digitals per a estudiar i treballar de manera asíncrona.

. Estratègies d’organització del temps aprofitant el potencial de les tecnologies digitals per a estudiar i treballar de manera asíncrona. Comunicació i col·laboració a la xarxa . Aplicar els llenguatges i les estratègies adequats per a comunicar-se i col·laborar en xarxa de manera efectiva seleccionant les eines més adequades.

. Aplicar els llenguatges i les estratègies adequats per a comunicar-se i col·laborar en xarxa de manera efectiva seleccionant les eines més adequades. Actitud digital . Mostrar una actitud ètica, tenint cura de la identitat i la reputació digitals, aplicant principis de seguretat a la xarxa i coneixent la legislació vigent a internet.

. Mostrar una actitud ètica, tenint cura de la identitat i la reputació digitals, aplicant principis de seguretat a la xarxa i coneixent la legislació vigent a internet. Treball en equip en xarxa. Interactuar i col·laborar de forma activa amb altres persones en la consecució d’objectius comuns i amb la finalitat d’assolir fites superiors a les que s’assolirien a nivell individual fent ús d’eines col·laboratives en línia.

Amb aquestes competències digitals els professionals "adquireixen coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització" que es requereixen quan s'utilitzen i s’apliquen les TIC i els mitjans digitals per "comunicar-se, gestionar i analitzar la informació, per crear i compartir continguts, per aprendre i construir coneixement de manera crítica, creativa, autònoma i flexible, així com per treballar en equip en xarxa", explica l'experta.

Les competències digitals són transversals i «necessàries per a qualsevol professió en el món actual», explica Guitert. Per tant, «cada cop serà més difícil» que persones que no siguin competents digitals «tinguin possibilitats de formar part» del mercat laboral, afegeix.



Acreditació oficial de competències

Tant és així que fins i tot la Generalitat de Catalunya ha creat un certificat que va lligat a la definició de les competències TIC necessàries en la societat actual: l’acreditació de competències en TIC (l’ACTIC). Aquest certificat és «molt útil» en processos de cerca de feina, ja que simplifica els processos de selecció de personal a l’hora d’avaluar les aptituds digitals d’una persona per a ocupar un determinat lloc de treball, explica aquesta experta.

A la UOC, amb la finalitat d’acostar la formació dels estudiants a les demandes laborals, superar l’assignatura Competències TIC, obligatòria en tots els graus, permet als estudiants tenir l’equivalència d’aquest certificat. La UOC és l’única universitat que ofereix aquest reconeixement a Catalunya i en l’àmbit espanyol.



Què demanen els cercatalents?

Cercatalents entrevistats pels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC expliquen que les competències transversals necessàries per a afrontar la realitat empresarial són el treball en equip interdisciplinari, la gestió de l’ambigüitat, la col·laboració, la capacitat d’influència, l’anàlisi i la implicació. A aquestes competències, Eva Rimbau, professora de Recursos humans a la UOC, hi afegeix el compromís ètic, el pensament crític, la creativitat i la capacitat d’aprenentatge continu. Segons Rimbau, «són fonamentals perquè el graduat es mantingui sempre en evolució i, així, pugui fer front a les noves situacions i demandes amb què s’anirà trobant».

La quarta revolució industrial és per a treballadors «altament qualificats i amb una gran capacitat d’adaptació, flexibilitat i aprenentatge continu», constata Rimbau.



Empreses capdavanteres i cercatalents aposten pel perfil dels graduats d’universitats en línia

Els graduats procedents del sistema d’ensenyament-aprenentatge virtual de la UOC estan ben posicionats pel que fa al grau d’ocupabilitat. Això és el que es desprèn de l’estudi El perfil competencial de los graduados de ADE en línea: una visión desde el mercado de trabajo, recerca de la UOC i l’EADA Business School. Els ocupadors valoren molt competències que es desenvolupen especialment en els estudis no presencials, com la capacitat d’organitzar i planificar la feina i el nivell d’esforç, atès que la gran majoria dels graduats d’estudis en línia han hagut de compatibilitzar la universitat amb una feina o amb situacions familiars que limitaven la dedicació a les hores d’estudi.