Quina és la tasca de l'eLearn Center (eLC)?

L'eLC és el centre d'innovació i recerca en aprenentatge en línia de la UOC. És un punt d'atracció interna i externa del talent en la recerca i en la innovació d'aquest tipus d'aprenentatge.

El seu principal objectiu és liderar el canvi del model educatiu. Com es duu a terme?

La UOC té un model guanyador que des del 1994, l'any que es va crear, ens posiciona com una de les universitats més interessants, singulars i capdavanteres del món. Els professionals que la van posar en marxa van veure un futur que llavors no veia ningú més, fet que ens ha donat avantatge durant dues dècades.

Liderar el canvi vol dir quedar-nos tots els punts forts del nostre model i tornar a encarar el món de l'aprenentatge per als propers deu o vint anys amb una diferència substancial: quan a la UOC es va crear l'aprenentatge en línia no era un món de gran canvi, i ara, des de l'eLC sabem que els propers vint anys serà un àmbit d'altíssimes disrupcions, modificacions i transformacions.

Com se suma la UOC a aquesta transformació educativa?

Ens sumem al canvi que es produeix en l'aprenentatge dels adults —de la gent que es forma mentre treballa o té la seva família, en el marc de les corporacions o de les universitats— i també, de les noves generacions que ja han crescut en el marc d'internet i que tenen uns perfils radicalment diferents de tots els que s'han format en els darrers cinc segles.

Com deia l'eLC té dos eixos principals: la innovació i la recerca educativa. Del primer àmbit, en quins projectes s'estan treballant?

Tenim un model guanyador en què l'estudiant està al centre. Ens fa radicalment diferents de molts altres centres educatius i universitats. Molta gent ho comença a dir ara, també, però dir-ho no vol dir fer-ho. La UOC ho porta en el seu ADN.



Tots els projectes d'innovació que fem es duen a terme amb aquest focus: l'estudiant és el centre. L'estudiant és qui gestiona el seu propi aprenentatge i hem d'ajudar-lo que aprengui al llarg de la vida i ho faci d'una manera que sigui perfectament sostenible amb les seves funcions professionals, familiars, personals i socials.



Pel que fa als projectes, posem especial èmfasi en el temps com l'element més important per a l'aprenentatge en línia. El temps que li pot dedicar l'estudiant és l'element fonamental per a fer que l'aprenentatge d'aquesta persona sigui un èxit o que pel camí aquella persona decideixi que no pot continuar incorporant l'aprenentatge en les seves rutines diàries i abandoni. Per aquest motiu, els nostres projectes tenen el temps com a motor del canvi i plantegem tant el temps real (el temps amb el qual els professors dissenyen les assignatures perquè els estudiants puguin fer-les en un temps suficient, requerit, però portable) com el temps percebut (el temps com el percep l'estudiant quan fa una tasca). El que volem és que l'aprenentatge apassioni l'estudiant.



Una mostra de la importància que la UOC dona al temps és el projecte Quadrivia, la primera app en format trivial per a universitaris?

Efectivament. Una altra qüestió també molt important del Quadrivia és que l'aprenentatge no es dona només en una aula, pilotat per una persona que en sap i un grup de persones que escolten. El que volem és que l'aprenentatge es produeixi a tot arreu. La gent que vol aprendre aprèn a qualsevol minut del dia, a qualsevol hora del dia, perquè mai no saps on es produirà l'aprenentatge.

L'entreteniment, doncs, té un paper important a l'hora d'aprendre?

Ens apropem a sistemes d'aprenentatge que facin que el temps percebut del nostre estudiant sigui un temps més apassionat, menys feixuc, però que, en canvi, aprengui tant o més com aprendria amb altres formats que es fan més avorrits.

Temps, immersió 0-24 h i passió són claus a la UOC. Com poseu en marxa l'aprenentatge?

Posem en marxa l'aprenentatge entorn d'activitats que puguin mostrar el que l'estudiant sap, que siguin un repte i mostrin les competències que l'estudiant ha après.

Podria posar un exemple d'activitat?

En el món de la comunicació, per exemple, no ens interessa tant fer un examen sobre elements d'introducció al periodisme, sinó des del primer dia demanar a l'estudiant que faci una nota de premsa. L'obligarà a aprendre i adquirir una sèrie de competències que seran un repte per a ell i que seran necessàries i útils quan exerceixi la professió.

Pel que fa a l'eix de la recerca, com pot ser la UOC disruptiva?

Des d'un punt de vista de la recerca, volem fer que el nostre centre respongui a les necessitats estratègiques de la universitat i no fer que sigui un element que funciona en paral·lel segons els interessos dels investigadors. I vinculat a això, el que volem és donar visibilitat i generar més notorietat als investigadors que, a la mateixa UOC, treballen en temes d'aprenentatge en línia. Volem tenir aquesta fusió de talent extern i de talent intern treballant per a projectes que sumin a l'estratègia de la UOC.

L'horitzó de l'eLC quant a la recerca és ser un dels referents en aprenentatge en línia del món?

Volem ser referents en l'aprenentatge en línia al món, per aconseguir-ho hem de tenir al voltant del que és l'eLC i de la UOC els millors caps pensants i professionals.

En aquesta línia, com es posiciona internacionalment l'eLC?

No ens preocupa tant això, sinó com ajudem que la UOC es posicioni com una universitat de referència en l'àmbit de l'aprenentatge en línia al món. L'eLC esdevé, doncs, una palanca. Tot el que fem des del punt de vista del canvi i de la innovació interna —com tot el que fem en l'atracció de talent, en la projecció de projectes de recerca internacionals— es mou perquè la UOC, en uns anys, no solament tingui la bona imatge que té ara, sinó que tingui encara una millor imatge i estigui més a l'avantguarda dels canvis en el món de l'aprenentatge.