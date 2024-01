«Dibuixar és la millor manera de recordar conceptes i resoldre problemes»

La Cristina s'ha fet emprenedora per casualitat i per necessitat. Recorda que quan anava a escola no podia memoritzar els textos de cara als exàmens i que va començar a dibuixar els conceptes més importants que havia de recordar. «No vaig donar més importància a aquest mètode fins que vaig començar a treballar al BulliLab amb Ferran Adrià, on formava part de l'equip de disseny», explica aquesta estudiant del màster universitari d'Aplicacions Multimèdia de la UOC. Aquest és l'origen de Kansei, un campus virtual que ha ideat per a millorar l'experiència dels alumnes i que presentarà el 15 de juny davant d'un jurat d'experts en la jornada anual d'emprenedoria i d'innovació de la Universitat, l'Spin UOC. Ella i altres set finalistes proposaran solucions tecnològiques en l'àmbit de l'e-learning, la salut i les iniciatives socials. L'acte tindrà lloc a l'antiga fàbrica d'Estrella Damm (c/ Rosselló, 515, Barcelona) a partir de les 19 h, i s'hi pot anar amb inscripció prèvia.

En què consisteix el teu projecte?

Kansei és un nou model de campus virtual que es basa en el disseny emocional per a resoldre tres problemes compartits pels estudiants: el gran volum d'informació a què tenim accés gràcies a les noves tecnologies i que ens pot acabar confonent; la falta de temps i motivació: tot passa molt de pressa i hem de prioritzar, si l'educació no s'adapta al que realment necessitem, pot ser que hi perdem interès; i que estudiem per superar exàmens i després oblidem la informació.

I com els soluciona?

Ofereix una eina que et permet ampliar i ordenar el contingut intuïtivament, i després representar els conceptes clau del tema en un esquema. Així, incorpora jocs i reptes per a mantenir l'alumne motivat durant el procés. També crea una biblioteca virtual pròpia per a cada curs, a la qual es pot arribar a tenir accés indefinit.

Com va sorgir aquesta idea?

Quan anava a escola era incapaç d'estudiar a partir dels llibres, i per a poder aprovar vaig començar a dibuixar els conceptes més importants i a repartir-los per les parets de tota la casa. No vaig donar més importància a aquest mètode fins que vaig començar a treballar al BulliLab amb Ferran Adrià, on formava part de l'equip de disseny. Allí em vaig adonar que totes les plataformes funcionen igual i tenen un disseny molt similar, i mentre investigava vaig trobar que estudis científics avalen que dibuixar és millor que escriure a l'hora de recordar conceptes i resoldre problemes. Convençuda que la meva plataforma podia ser útil a més gent, vaig explicar la meva idea a l'equip del BulliLab i els va agradar molt, tot i que faltava una plataforma en la qual es pogués executar. I aquest va ser el punt de partida del projecte.

Quins punts forts en destacaries?

L'adaptabilitat i la personalització; el suport tècnic i formatiu; l'organització del curs, del projecte i de la informació; més control sobre el mètode educatiu emprat, el disseny basat en l'alumne i en les seves necessitats; la biblioteca virtual pròpia; el procés com a part de l'aprenentatge; la interacció, col·laboració, competició i motivació; la comunitat educativa; més connexió entre els alumnes i entre els alumnes i el centre, i la possibilitat d'introduir una nova metodologia d'aprenentatge.

Aquest projecte només s'adreça a estudiants?

Va adreçat als centres educatius, tant els que ofereixen cursos en línia com els que fan servir un campus virtual com a suport per a l'educació tradicional. Tot i que els seus usuaris principals són els estudiants, també el poden utilitzar els docents i el personal del centre.

Per què vas decidir presentar el projecte a l'Spin UOC?

Com a estudiant del màster d'Aplicacions Multimèdia de la UOC, vaig conèixer el concurs EduTECH Emprèn, hi vaig presentar el projecte i em van seleccionar. I gràcies a aquest concurs vaig conèixer l'Spin UOC i, si m'havien seleccionat en un, per què no provar sort en l'altre?

Què ha significat per a tu convertir-te en una dels vuit finalistes?

El meu projecte va començar com una necessitat de solucionar alguns dels problemes experimentats per mi mateixa com a estudiant i va acabar essent el meu projecte de final de grau a Elisava. En cap moment no em vaig plantejar que això podia anar més enllà, ni molt menys crear una empresa a partir d'aquest projecte. Hi ha moments que penso «On t'has ficat?», i em venen ganes de deixar-ho córrer; però aquest reconeixement va ser un impuls que em va donar molta seguretat per a tirar-ho endavant.

Com prepares la teva presentació per a l'acte del dia 15 de juny?

Ja fa dies que hi treballo. Hi ha persones de la UOC que ens ajuden molt, sobretot a l'hora de captar l'atenció del públic i aconseguir el que volem. Realment s'hi impliquen molt i és d'agrair. De totes maneres, la part d'«aprendre't» el discurs va a càrrec de cadascú i, com he estat fent fins ara, el tinc dibuixat i enganxat per totes les parets de casa.

Imagina't que ets davant del jurat d'experts. Per què penses que Kansei s'ha de convertir en una realitat?

Cada dia apareixen nous invents i tecnologies, les quals ho revolucionen tot. Per què el món de l'educació continua utilitzant la mateixa metodologia de fa cinquanta anys? Transportar el model tradicional al món virtual no fa que aquest enganxi els alumnes; és necessari adaptar-nos i adaptar el contingut perquè les noves tecnologies ens permetin crear experiències úniques entorn de l'alumne. L'objectiu de Kansei és fer que l'etapa formativa sigui molt més útil, accessible i divertida per a l'alumne aprofitant la tecnologia.