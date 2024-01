Adriana Ornellas, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, investigadora de l'eLearn Center i coordinadora del projecte per part de la UOC, apunta que, «amb aquest projecte, la UOC vol potenciar l'ocupabilitat dels seus estudiants acostant el currículum a la realitat del món laboral i impulsant nous serveis d'orientació laboral i noves modalitats de pràctiques professionals».



Fomentar l'ocupació juvenil a diferents països

Els investigadors de Skill Up prenen com a punt de partença les diferents iniciatives dutes a terme a l'Estat espanyol, a Alemanya i a Suècia en aquesta matèria. A Espanya, segons aclareixen, s'ha elaborat una estratègia per a l'emprenedoria i l'ocupació juvenil que implica el desenvolupament de programes i plans d'estudis d'ensenyament superior garantits per a donar resposta a les demandes de competències del sector empresarial i per a facilitar la transició de la formació al mercat de treball.

En el cas d'Alemanya, amb una taxa baixa d'atur juvenil, el govern duu a terme diverses iniciatives, com ara el sistema dual, basat en la combinació d'aprenentatge i ocupació laboral, estratègia d'èxit que es tindrà en compte en l'estudi que es farà amb Skill Up. Pel que fa Suècia, un dels altres països referenciats pel projecte, la seva administració adopta mesures per a millorar la participació dels joves en el mercat laboral, proporcionant incentius per al desenvolupament de competències professionals a secundària. Gràcies als anomenats apprenticeships, els estudiants disposen d'una ruta alternativa per a obtenir el títol de formació professional i per a millorar la transició de la formació al mercat de treball.

Skill Up analitzarà les diferents estratègies, com les indicades, que s'han dissenyat i implantat en diferents països de la UE, amb l'objectiu de donar resposta a les prioritats europees fins al 2020 en ensenyament i formació.



Consorci

En el projecte, liderat per la UOC, hi participen la Fundació Factor humà, la Hochschule der Bundesagentur für Arbeit (HDBA), l'Institut Obert de Catalunya (IOC), la Universitat d'Estocolm (SU) i la Technische Hochschule Wildau; i per part de la UOC, a més de la coordinadora Adriana Ornellas, hi participen Alexandra Bos, de l'Oficina del Vicerectorat; Àngels Fitó i Maria Jesús Martínez, del grup de recerca Management & eLearning (MEL); Carles Rocadembosch, d'Alumni, i Elsa Santamaria, del grup de recerca Conciliació, gènere i TIC (CGTIC).

Skill Up es va presentar a Berlín –a la Technische Hochschule Wildau–, els dies 12 i 13 de gener, i es durà a terme fins al 2019.