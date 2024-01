El turisme sostenible pren embranzida

El turisme és una de les indústries més importants mundialment. Segons el Baròmetre de l'Organisme Mundial de Turisme, el 2016 més de 1.200 milions de persones van viatjar per fer turisme. És un sector que dóna feina a un de cada onze treballadors de tot el món i genera prop de l'11% del PIB mundial. Sembla lògic, doncs, que tots els països en vulguin treure partit. Però a quin preu?

I és que eI turisme és una de les activitats que té més conseqüències per al medi ambient. Contribueix al canvi climàtic, sobretot a causa de l'impacte mediambiental dels desplaçaments, però també té un important impacte en l'entorn, tant per als espais naturals com per als habitants de la zona. Soledad Morales, directora acadèmica del màster de destinacions turístiques, explica que, a mesura que hem anat prenent consciència d'aquests efectes negatius de determinades formes de turisme, conceptes com sostenibilitat i responsabilitat han anat guanyant importància.

Segons una enquesta de Booking.com, un de cada tres viatgers té la intenció de triar opcions més respectuoses amb el planeta al llarg d'aquest 2017. I el 40% dels enquestats es mostren interessats a fer un ecotour, un viatge que inclou rutes més llargues i panoràmiques i en què es fan servir mitjans de transport alternatius. Segons el professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC Pablo Díaz, «cada vegada més la gent quan viatja busca autenticitat i viure experiències», per la qual cosa surten dels circuits més transitats i s'acosten més a conèixer les comunitats locals i a conviure-hi. Això els ajuda a prendre consciència de la necessitat de preservar els costums d'aquestes comunitats i el seu entorn i, per tant, de practicar un turisme més responsable.



Oportunitat de canvi

Soledad Morales defineix el turisme sostenible com «el tipus de turisme que no posa en risc les necessitats de generacions futures», és a dir, un turisme respectuós amb el medi ambient, socialment sensible i econòmicament viable. Aquesta professora de la UOC, que és experta en turisme sostenible, recalca que «no es tracta d'un producte, sinó que té a veure amb com es gestiona un negoci turístic» i diu que «totes les formes de turisme han de poder ser sostenibles», per la qual cosa els agents implicats i sobretot les empreses turístiques han de posar l'accent en aquests tres aspectes: mediambiental, social i econòmic.

Aquesta professora de la UOC està convençuda que «és una oportunitat que no es pot deixar escapar per a afavorir que el turisme contribueixi a millorar les condicions de vida de la població del planeta».



Un model beneficiós per a tothom

Tot i que el turisme sostenible en principi no necessàriament ha de ser més car, Soledad Morales reconeix que de vegades s'ha plantejat dins d'uns paràmetres d'exclusivitat que l'han deixat fora de l'abast de molts ciutadans, però considera que «a la llarga és el model que serà més beneficiós per a tothom», perquè pot garantir als turistes tenir una experiència més autèntica i ajuda les comunitats locals a preservar el seu patrimoni –natural, social i cultural– i els seus estils de vida.

A més, Morales remarca que aquesta forma de turisme «és viable en tots els contextos, països i modalitats turístiques » perquè la dimensió social i econòmica del turisme responsable, que inclou el respecte per les comunitats locals i una distribució més equitativa dels beneficis, beneficia les comunitats més necessitades. Als països en via de desenvolupament, els grans complexos hotelers coexisteixen amb projectes o productes de turisme comunitari que posen l'accent en la responsabilitat i la sostenibilitat. Sense ànim de fomentar el turisme de masses, la professora de la UOC reconeix que aquestes dues formes de turisme no solament poden coexistir sinó que fins i tot es poden arribar a necessitar, idea que comparteix Pablo Díaz, que és del parer que «el turisme, quan està més repartit, és menys perjudicial i que un turisme de masses controlat és necessari».

Justament la setmana passada es va presentar el Pla estratègic de turisme de Barcelona que, segons Soledad Morales, és un bon exemple de l'aplicació de la sostenibilitat a l'activitat turística perquè posa l'accent en aspectes socials, com ara que el turisme afavoreixi la millora de la qualitat de vida a la ciutat, tant per als ciutadans com per als turistes. Pablo Díaz assegura que hi ha moltes capitals europees pendents de veure com Barcelona resol la problemàtica generada pels apartaments turístics il·legals, especialment a Ciutat Vella, i alerta també del risc que comporta el gran nombre de creuers que arriben al port de la capital catalana, que és dels ports d'Europa que rep més creueristes a l'any.



Col·laboració entre la UOC i l'OMT

La UOC i l'Organització Mundial del Turisme (OMT) tenen la voluntat de cooperar en la millora de l'educació i la formació en turisme arreu del món. Per això l'any 2004 van posar en marxa conjuntament el màster d'Estratègia i Gestió Sostenible de les Destinacions Turístiques OMT-UOC, que actualment té una quarantena d'estudiants matriculats. Aquest dimarts, 7 de febrer, han ratificat la col·laboració amb una nova firma de l'acord per part del rector de la Universitat, Josep A. Planell, i el director executiu de la fundació THEMIS de l'OMT, Omar Valdez.

Aquest màster, i també el grau de Turisme, estan acreditats amb la Certificació UNWTO.TedQual atorgada per l'OMT/UNWTO, agència especialitzada de les Nacions Unides. La UOC és la primera universitat en línia del món amb aquesta certificació internacional.

Segons Àngels Fitó, directora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, «estem molt satisfets d'haver aconseguit aquesta certificació, sobretot perquè l'hem obtinguda amb un 8,9 de nota, que ens situa per damunt de moltes universitats presencials que també tenen el TedQual. A més, ens posiciona com a universitat referent en e-learning de turisme al món».