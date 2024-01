La UOC beca refugiats perquè puguin estudiar

En la primera convocatòria extraordinària, que s’ha fet aquest mes de febrer i que s’ha plantejat com una prova pilot, la Universitat oferirà formació per a aprendre català i anglès al Centre d’Idiomes Moderns de la UOC a 25 refugiats d’entre 19 i 34 anys, 24 dels quals procedeixen de Síria i l’altre, de l’Afganistan. Dels 25 refugiats, 5 resideixen actualment a Catalunya i els altres 20 estan als camps de Vassilikà, Derveni, Oreokastro, Sinatex i Elpida o en pisos per a refugiats a Atenes, Axiòpolis o Tessalònica. «De les cartes de motivació enviades per a sol·licitar la beca, se’n desprèn que, tot i que ocupen el temps que tenen a ser voluntaris en els camps fent traduccions o impartint classes als més petits, no tenen res a fer en tot el dia i senten que perden el temps», explica la directora de Globalització i Cooperació de la UOC i impulsora del programa de beques, Gemma Xarles. «Estudiar en línia els obre opcions i l’oportunitat de continuar allò que van començar al seu país», afegeix.

En el semestre vinent —en una segona fase del projecte— la UOC ha previst ampliar l’oferta formativa per al col·lectiu dels refugiats amb màsters, postgraus i especialitzacions i augmentar el nombre de becats. Alhora, estendrà la convocatòria als estudiants que es trobin en situacions econòmiques extremes o especials, derivades de causes sobrevingudes o imprevistes, més enllà de les persones refugiades.



Voluntaris acompanyants

Per a molts dels estudiants refugiats, aquesta serà la seva primera experiència d’aprenentatge en línia. Per això la UOC, mitjançant els voluntaris de RefugeESuoc, activarà un servei d’acompanyament en el qual 25 mentors guiaran el procés dels becats al llarg del curs.

El rol principal dels mentors consistirà a donar suport psicosocial, motivar i evitar l’abandonament per causes personals dels estudiants becats. La coordinadora i membre del voluntariat de RefugeESuoc, Sílvia Pairet, destaca que també els orientaran per a formalitzar la matrícula, presentar la documentació necessària o gestionar problemes derivats de les barreres lingüístiques i culturals.

A més a més, per a resoldre els dubtes i les incidències tècniques o pedagògiques, la UOC habilitarà per als becats una aula de tutoria especial en anglès perquè tinguin una atenció personalitzada durant el curs i, alhora, els estudiants refugiats podran assistir a una sessió informativa exclusiva amb reproducció en temps real (streaming) en la qual se’ls ensenyarà específicament el funcionament de les aules i les eines de què disposaran.



Estudiar des dels camps de refugiats

El 80% dels becats viuen en camps militaritzats, on només gaudeixen dels serveis bàsics i d’una connexió a internet inestable, o en pisos i albergs de Grècia, mentre esperen que els traslladin. «Com que estan en moviment constant, l’aprenentatge en línia o e-learning és la millor alternativa per a fer arribar l’ensenyament allà on els estudis presencials no poden arribar», puntualitza Marta Flaqué, cooperant i voluntària de RefugeESuoc.

En aquest sentit, la directora de l’Àrea de Globalització i Cooperació insisteix que «no té sentit» becar persones refugiades si no se’ls garanteixen també les condicions d’estudi. És per això que la UOC enviarà a cada estudiant un ordinador portàtil amb el sistema operatiu instal·lat i les eines necessàries per a seguir el curs.

L’operatiu serà possible gràcies a la col·laboració de la xarxa social Labdoo, que actua en 117 països aprofitant ordinadors en desús. L’Àrea de Tecnologia de la UOC ha aportat deu dels dispositius necessaris i els altre quinze provenen de Berlín i de l’escola Vedruna de Vilafranca del Penedès.

Amb vista a la convocatòria de la tardor, la directora de l’Àrea de Globalització i Cooperació ha declarat que la intenció del projecte és establir col·laboracions amb universitats gregues, biblioteques públiques i escoles per a habilitar punts d’estudi amb connexió wifi.



Compartir altres realitats a les aules

Per a la vicerectora de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, el programa de beques no repercutirà només en el benefici de les persones refugiades, ja que la resta d’estudiants de la UOC podrà compartir l’aula amb persones que han viscut una «realitat molt diferent de la d’aquí» i que aportaran valor als coneixements teòrics i pràctics que s’adquireixin.

En aquest sentit, la Universitat busca formar professionals amb una visió crítica, coneixedors d’altres realitats i preparats per a afrontar els reptes globals i socials d’un món cada cop més canviant. «Es tracta de fomentar competències relacionades amb els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció de la cultura de la pau i la no-violència, la ciutadania mundial, la diversitat cultural, etc.», indica la vicerectora.



#UOCacull

Fa més d’un any i mig que tant estudiants com professorat i treballadors de la UOC treballen per dur a terme aquest projecte, que va néixer arran de la crisi humanitària del Mediterrani i de la detecció d’una necessitat social urgent a la qual calia donar una resposta: més de 290 milions de persones han hagut de desplaçar-se forçosament per causes polítiques i socioeconòmiques.

Els estudiants del grau d’Educació Social es van organitzar per preparar l’acolliment dels refugiats que arribarien a Catalunya i van crear el grup RefugeESuoc, que més endavant va rebre el suport institucional, amb el qual es va implicar tota la comunitat universitària en el procés d’acollida de les persones refugiades.

Des de la xarxa catalana #UniversitatsRefugi, la UOC treballa institucionalment perquè Catalunya sigui terra d’inclusió i de convivència, i incideix en la política per posar fi a les traves burocràtiques que impedeixen l’accés universitari a les persones refugiades.



La UOC s'adhereix a la campanya 'Casa nostra, casa vostra'

La UOC va signar el manifest i es va adherir a la campanya 'Casa nostra, casa vostra' el passat novembre, quan es va posar en marxa, i a la qual s’han sumat centenars de persones a títol individual, col·lectius i moviments socials, ONG i empreses del sector cultural de Catalunya. L'objectiu de la campanya és denunciar la situació que viuen les persones refugiades i migrants, aconseguir la sensibilització i mobilització de la ciutadania de Catalunya i pressionar les institucions catalanes perquè impulsin polítiques d'acollida reals i efectives.