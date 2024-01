Tant si busqueu feina activament com si no us plantegeu cap canvi professional, els experts opinen que és important ser a LinkedIn, la xarxa professional més gran del món, amb més de 467 milions d’usuaris i present a 200 països. Com l’hem d’utilitzar per treure’n el màxim rendiment? Cinc reclutadors de companyies importants donen algunes claus per a tenir més presència a LinkedIn, per mitjà d’un seminari en línia (webinar) organitzat per UOC Alumni.

A escala internacional, LinkedIn és la primera plataforma de reclutament de professionals. «Espanya és un dels països europeus amb més usuaris registrats de LinkedIn, entre 8 i 9 milions, però també és un dels que en treu menys profit», segons l’experta en LinkedIn i professora de la UOC Rosaura Alastruey. L’informe Xarxes socials i mercat de treball d’Adecco i InfoEmpleo constata que el 63% dels responsables de recursos humans ja fan servir sempre LinkedIn per a atraure futurs empleats i el 16% ho fan de manera ocasional.

Per a Serrana Zorrilla, reclutadora de talent de Microsoft Western Europe, «és important ser conscients del gran avantatge que representa poder tenir un perfil a LinkedIn i no haver de buscar feina per mitjà de les borses en línia». Hem d’entendre aquesta plataforma com «un currículum en temps real, accessible a tota una xarxa de persones amb qui es pot interactuar de manera professional a escala mundial».

Zorrilla explica que els reclutadors com ella, a més de publicar l’oferta de la vacant, es passen hores i hores davant de l’ordinador buscant per la xarxa el candidat adequat per a la seva empresa. De fet, el 78% reconeixen que fan servir LinkedIn per a buscar candidats que anomenen passius, és a dir, que no busquen feina activament. Cristina Agustín, de la consultoria tecnològica Everis, assegura que la plataforma li serveix «per a arribar a determinats professionals als quals, amb els portals tradicionals de cerca de feina, no podria accedir», perquè en el seu sector hi ha molt poc atur.

Davant d’aquest panorama és important ser visibles a LinkedIn, però no de qualsevol manera. Pilar Fortes, responsable de selecció i integració de Sodexo, recomana «tractar el perfil de LinkedIn com si fos un producte de màrqueting». Tenint en compte que dediquen uns 10 segons per perfil, és important cuidar tots els detalls. Per a Cristina Mayol, de recursos humans de Lluch Essence, és interessant que el perfil destaqui per sobre de la multitud perquè, si la primera impressió no crida l’atenció, potser ja no continuen llegint. «Una bona estratègia per a aconseguir-ho», explica María Larios, d’Atrapalo.com, «és ser creatiu no solament en el text, sinó també en l’aspecte visual, potenciant tot el que sigui imatge, tant fotos com vídeos.»

Totes les expertes coincideixen que per a ser presents a LinkedIn cal treballar sobretot tres aspectes: el perfil, la xarxa de contactes i el fet d’estar actius.

Un perfil amb cara i ulls

Per a tenir el perfil de qualsevol manera, és millor no tenir-lo. Hem d’oferir la millor cara de nosaltres mateixos, perquè és la nostra targeta de presentació. És imprescindible, doncs, que el perfil estigui complet i anar-lo actualitzant amb informació rellevant i, sobretot, convincent. María Larios, d’Atrapalo.com, assegura que per a aconseguir això hi cal dedicar temps. LinkedIn ha canviat les regles de joc i «ja no es tracta d’actualitzar el currículum només quan s’ha d’anar a una entrevista de feina, sinó que s’ha fer constantment».

La fotografia personal és fonamental perquè els contactes puguin saber qui som. Però no pot ser qualsevol fotografia. No convé posar imatges amb la parella o amb la família o en contextos lúdics, com a la platja o fent esport. És tan important aquest element, que ja hi ha empreses que es dediquen a fer fotografies per a LinkedIn o a analitzar-ne la idoneïtat.

Pel que fa al titular o headline, no hi ha una norma clara de com ha de ser. Serrana Zorrilla és del parer que no cal que hi aparegui el càrrec que ocupem actualment i assegura que cada vegada hi ha més tendència a ser més creatius en aquest camp.

En l’extracte és on realment el perfil pot generar impacte. És un espai on es pot jugar amb les paraules i combinar informació sobre l’experiència, els objectius, els èxits, etc. S’ha d’anar amb compte amb la informació personal que es vol donar. Per a María Larios, «no s’ha de confondre la identitat personal amb la identitat professional»; per tant, només s’ha d’incloure informació que tingui a veure amb la feina i no amb les nostres aficions. Ara bé, si fem un voluntariat o ens impliquem en algun projecte que creiem que pot aportar interès al perfil, també s’hi ha d’incloure. Les recomanacions d’altres contactes, especialment si són antics caps, aporten un valor afegit.

Pel que fa a l’idioma, si pretenem que trobin el nostre perfil i no en volem tenir un en cada llengua, una bona opció és combinar almenys el castellà i l’anglès en paraules clau o keywords, ja que és una de les eines que es fan servir més per a trobar candidats.

Estar connectat i mantenir-se actiu

S’ha de construir una bona xarxa de contactes, connectant amb grups i seguint influenciadors i empreses del sector en les quals estiguem interessats a treballar, perquè els reclutadors sovint busquen candidats entre els seguidors de la seva pròpia companyia o de les empreses de la competència.

A més de contactar amb gent que tingui molts contactes, Pilar Fortes, de Sodexo, convida a anar més enllà i planificar una guia de contactes, per a la qual «moltes vegades pot ser més interessant contactar amb persones que podrien arribar a ser els nostres caps i no pas amb responsables de selecció de personal que reben moltes invitacions».

Finalment totes les expertes també coincideixen en el fet que és important estar actiu: recomanar, participar, felicitar algú per una nova feina… Ha de ser un perfil dinàmic.