Un projecte europeu desenvoluparà una plataforma col·laborativa de control de dades a la xarxa

Un estudi europeu en què participarà l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la UOC dissenyarà una plataforma col·laborativa per afavorir el control de dades i la gestió de la identitat digital dels ciutadans. En la recerca, liderada per l'Ajuntament de Barcelona, també hi col·laboraran altres onze institucions com The UK Innovation Agency Nesta (Regne Unit), Arduino Verkstad (Suècia) o el Centre d'Economie de la Sorbonne (França).