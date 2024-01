Els rànquings avui dia són una de les eines més consolidades per a posicionar les universitats al món. L’objectiu del projecte CODUR, dirigit per la UOC amb la participació de l’Open University i el seguiment del centre de recerca Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), és que les institucions en línia participin en aquests sistemes de classificació per a crear una nova dimensió d’indicadors que promoguin la competència en aprenentatge en línia entre les universitats.

Per a Carles Sigalés, vicerector de docència i aprenentatge de la UOC, aquesta recerca és «un pas molt important per al reconeixement internacional de la formació universitària en línia de qualitat i una oportunitat per normalitzar en els rànquings la valuosa aportació d'universitats com la UOC en el sistema global d'institucions d'educació superior». Per la seva banda, el coordinador del projecte i investigador del grup de recerca d’Educació i TiC (EDUL@B) de la UOC, Albert Sangrà, apunta que «la UOC i l’Open University —com a universitats globals líders en educació en línia— es corresponsabilitzen de crear aquesta nova dimensió d’indicadors per a que sigui utilitzable en les diferents classificacions d’universitats i permetin augmentar la seva reputació».

Durant el projecte és previst organitzar seminaris en el marc d’esdeveniments reconeguts que debaten i analitzen l’aprenentatge en línia. La finalitat d’aquestes activitats és obtenir un retorn d’experts referents en aquesta matèria sobre els avenços de la recerca. Un dels seminaris tindrà lloc a Itàlia, en el Congrés Anual de la Societat Italiana d’Aprenentatge En Línia, i l’altre en el Foro Internacional sobre la Evaluación de la Calidad de la Investigación y Educación Superior (FECIES), a Espanya.

Un cop acabada aquesta recerca de dos anys (2017-2018), finançada pel programa de la UE Erasmus+, CODUR farà arribar la proposta d’indicadors a l’U-Multirank per a contribuir al seu sistema de valoració. Aquest rànquing, que està al corrent d’aquesta recerca des de la seva proposta inicial, és una iniciativa promoguda i finançada per la Unió Europea a partir de 2014 que elabora amb un nou enfocament classificacions mundials d’institucions d’ensenyament superior.