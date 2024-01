Els esports electrònics arriben, per segon any, a la competició d'universitats catalanes

Arriba la segona edició del Campionat de Catalunya Universitari (CCU) d'esports electrònics a les dotze universitats catalanes, un fenomen basat en la competició professional i en línia de videojocs a escala mundial. El coordina la UOC per segon any consecutiu i hi col·laboren l'Esport Català Universitari i OGSeries University, que ja organitza –aquesta darrera– la lliga universitària d'esports electrònics més important de l'Estat. La cita serà doble: una fase prèvia en línia des de la segona quinzena de març fins a la primera setmana d'abril i una fase final presencial a Elite Gaming Center Barcelona al mes de maig, en què els equips i jugadors classificats competiran entre ells per determinar la universitat guanyadora.