Sis start-ups de la UOC, al 4YFN del Mobile

Projectes per a la creació de videojocs, per a l'optimació de les despeses dels autònoms o per a l'assessorament nutricional en línia participaran, del 27 de febrer al 1 de març, juntament amb altres iniciatives digitals de la UOC, en la fira internacional d'start-ups 4YFN. Aquest esdeveniment d'innovació tecnològica, organitzat en el marc del Mobile World Congress, preveu acollir enguany més de 20.000 assistents, entre emprenedors, empreses emergents i inversors.